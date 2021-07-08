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Перед пенальти на поле было два мяча! Преступный фейл судьи матча Англия – Дания

Олег Люлька Олег Люлька
8 июля, 07:42
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Рефери из Нидерландов Данни Маккели должен был назначить спорный мяч, но вместо этого дал спорный 11-метровый в пользу англичан, поспособствовав их выходу в финал Евро
Два мяча на поле. Англия vs Дания
Два мяча на поле. Англия vs Дания / Фото: Reuters, Twitter

Перед тем, как был назначен пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020 за сомнительный фол на англичанине Рахиме Стерлинге, на поле было два мяча. Несмотря на это, главный арбитр Данни Маккели из Нидерландов не остановил игру. Согласно правилам, он должен был назначить спорный мяч.

Поведение рефери вдвойне странно, если учесть, что второй мяч находился на том же фланге, откуда Стерлинг врывался в штрафную датчан, а потому был явной помехой.

Куда смотрел Маккели? Куда смотрели арбитры VAR?

Напомним, накануне англичане дома одержали победу над датчанами со счетом 2:1 в дополнительное время. Маккели в конце первой дополнительной 15-минутки назначил спорный пенальти за фол на Рахиме Стерлинге, который в моменте с падением "дорисовывал".

11-метровый не реализовал Харри Кейн, но форвард все же добил мяч в ворота. Этот гол и вывел Англию в финал Евро-2020, первый для нее за всю историю.

Англия – Дания: видео голов и обзор скандального полуфинала Евро-2020

В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией, ранее по пенальти обыгравшей Испанию. Матч за трофей состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Видео скандального пенальти в ворота Дании

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