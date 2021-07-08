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Пенальти на Стерлинге: у арбитров Украины и России – прямо противоположные мнения

Олег Люлька Олег Люлька
8 июля, 15:27
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По мнению украинца Шебека, англичанин Стерлинг нырял в штрафной площадке Дании, а потому 11-метровый несправедлив, тогда как россиянин Хусаинов уверен – фол был
Шебек, Хусаинов и падение Стерлинга
Шебек, Хусаинов и падение Стерлинга / Фото: Sport.ua, Reuters

Бывшие арбитры ФИФА украинец Сергей Шебек и россиянин Сергей Хусаинов высказали диаметрально противоположные мнения по поводу пенальти на Рахиме Стерлинге, благодаря которому Англия обыграла Данию 2:1 и вышла в финал Евро-2020.

По мнению украинца, пенальти не было. По мнению россиянина – был.

"Это позор нидерландского арбитра Маккели и позор VAR, что таким образом протащили Англию в финал, – цитирует Сергея Шебека UA-football. – Но перед тем, как разбирать эпизод с пенальти, нужно вернуться на несколько мгновений назад, когда Стерлинг двигался по краю поля и на газоне в непосредственной близости друг от друга оказались два мяча. В этой ситуации арбитр должен был остановить игру. И если бы это случилось, то не было бы и того падения Стерлинга. Элементарная ситуация, ведь эпизод видел и арбитр в поле, и ассистент. Но никто не отреагировал. Было пренебрежение элементарными правилами"

"А теперь – по, собственно, самому падению игрока сборной Англии в штрафной площади. Стерлинг в борьбе с двумя защитниками сборной Дании ждал, когда произойдет какой-то контакт, нырнул, подыграл себе, упал и заработал несправедливый пенальти. Меле, защитник датчан, выставил ногу, но не провоцировал падение соперника. Это "воздушное касание". Такие "воздушные прикосновения" арбитры справедливо и закономерно игнорируют на этом чемпионате Европы, не превращая футбол в балет. Как пример – эпизод с матча Англия – Украина, когда Матвиенко задел по голеностопу англичанина. Но VAR даже не просматривал ситуацию и правильно сделал. И таких эпизодов на этом чемпионате много, мы радовались этому. Но в отчетном матче, подозреваю, была задача вытянуть англичан в финал"

Между тем российский арбитр Сергей Хусаинов уверен: пенальти в ворота датчан – справедливый.

"В правилах написано, за что назначается штрафной или свободный удар. Ситуация банальная – у Стерлинга очень быстрые ноги и высокая скорость. Для защитников это проблема. Конечно, этот момент – нарушение правил. Арбитр находился в идеальной позиции, он был в штрафной площади. Никто из датчан в мяч не сыграл, поэтому и получили стопроцентный фол. Неважно, полуфинал это или нет. Если нарушение было – значит это пенальти. Арбитр принял совершенно справедливое решение", – цитирует Хусаинова СЭ

Читайте также: А тренировался на украинцах! Как Стерлинг "нарисовал" пенальти в игре с Шахтером

Напомним, в финале Евро, 11 июля на "Уэмбли", Англия сыграет с Италией.

Видео пенальти на Стерлинге

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
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Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
4
Венгрия
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