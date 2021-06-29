Пеле дал совет Мбаппе после незабитого пенальти

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе после его нереализованного пенальти в проигранном матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии.
"Держи голову выше, Килиан! Завтра первый день нового путешествия", – написал Король футбола в своем Twitter.
Напомним, основное и дополнительное время матча Швейцария – Франция в Бухаресте завершилось вничью 3:3 А в серии пенальти победу со счетом 5:4 отпраздновали швейцарцы – у французов с 11-метров не смог забить Мбаппе, удар которого парировал вратарь соперников Янн Зоммер.
"Очень сложно перевернуть эту страницу. Чувствую большую грусть, что мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за свой пенальти. Я хотел помочь команде, но не смог. Уснуть будет сложно, но в этом виде спорта я так люблю именно взлеты и падения, – сказал после поражения от Швейцарии сам Мбаппе. – Я знаю, что наши фанаты разочарованы, но я все же хотел бы поблагодарить их за поддержку. Самое главное – стать сильнее к следующим вызовам".
Отметим, что в четвертьфинале Евро-2020 2 июля в Санкт-Петербурге сборная Швейцарии встретится с Испанией, обыгравшей в дополнительное время Хорватию 5:3.
Смотрите, как Мбаппе не реализовал пенальти