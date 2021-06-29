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Пеле дал совет Мбаппе после незабитого пенальти

Олег Люлька Олег Люлька
29 июня, 11:04
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Король футбола порекомендовал самому дорогому игроку мира, по вине которого Франция вылетела с Евро-2020, держать голову выше и начинать новое путешествие
Пеле и Килиан Мбаппе
Пеле и Килиан Мбаппе / Фото: AFP

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе после его нереализованного пенальти в проигранном матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии.

"Держи голову выше, Килиан! Завтра первый день нового путешествия", – написал Король футбола в своем Twitter.

Напомним, основное и дополнительное время матча Швейцария – Франция в Бухаресте завершилось вничью 3:3 А в серии пенальти победу со счетом 5:4 отпраздновали швейцарцы – у французов с 11-метров не смог забить Мбаппе, удар которого парировал вратарь соперников Янн Зоммер.

Мбаппе в шоке от незабитого пенальти
Мбаппе в шоке от незабитого пенальти / Фото: Reuters

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Зоммер отбивает мяч после удара Мбаппе
Зоммер отбивает мяч после удара Мбаппе / Фото: Getty Images

"Очень сложно перевернуть эту страницу. Чувствую большую грусть, что мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за свой пенальти. Я хотел помочь команде, но не смог. Уснуть будет сложно, но в этом виде спорта я так люблю именно взлеты и падения, – сказал после поражения от Швейцарии сам Мбаппе. – Я знаю, что наши фанаты разочарованы, но я все же хотел бы поблагодарить их за поддержку. Самое главное – стать сильнее к следующим вызовам".

Отметим, что в четвертьфинале Евро-2020 2 июля в Санкт-Петербурге сборная Швейцарии встретится с Испанией, обыгравшей в дополнительное время Хорватию 5:3.

Смотрите, как Мбаппе не реализовал пенальти

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