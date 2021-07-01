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Швейцария --
Испания --
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Бельгия --
Италия --
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Дания --
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Украина --
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Один украинец попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июля, 19:34
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Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко впечатлил экспертов своими действиями в матче плей-офф чемпионата Европы против команды Швеции
Александр Зинченко, Украина - Швеция
Александр Зинченко, Украина - Швеция / Фото: Reuters

В ночь на среду сборная Украины вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал турнира. По итогам восьми поединков 1/8 финала Евро аналитики составили символическую сборную этой стадии.

Среди 11 лучших на своих позициях игроков оказался и один подопечный Андрея Шевченко. Очень высокую оценку (9,0) от сайта WhoScored получил 24-летний полузащитник Александр Зинченко, действовавший на левом фланге. Интересно, что выше – в 9,1 балла – оценили лишь испанца Феррана Торреса, а такую же оценку получил звездный француз Поль Погба. Правда, напомним, его команда проиграла Швейцарии в серии пенальти.

Всего же в ТОП-11 попали по два представителя сборных Италии, Испании и Чехии, по одному – Бельгии, Дании, Швейцарии, Франции и Украины.

Напомним, Зинченко вошел в историю сборной Украины на чемпионатах Европы, став самым молодым автором гола.

В четвертьфиналах встретятся: Швейцария – Испания и Бельгия – Италия 2 июля, а Чехия – Дания и Украина – Англия – на следующий день, в субботу.

Читайте, что сказал Яремчук о матче против Англии в 1/4 финала Евро: наш финал и наш шанс.

Смотрите, как Александр открыл счет в матче со шведами:

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C
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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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