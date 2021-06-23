Обзор матча Швеция – Польша: Форсберг забивает самый быстрый гол Евро-2020

Для выхода в плей-офф поляков устроит только победа, шведы могут сыграть и вничью

Форсберг открывает счет в матче / Фото: Getty Images

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч третьего тура группового этапа Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Швеция – Польша. А здесь будем выкладывать видео голов, а также обзоры таймов.

Швеция – Польша – 1:0

1:0. 2' Форсберг

2-я минута. 81 секунда понадобилась Эмилю Форсбергу, чтобы открыть счет. Это самый быстрый гол Евро-2020.

Наш интерес. Украина в этом матче болеет против Польши, ведь ее победа оставит нас за бортом 1/8 финала. Если же поляки не выиграют у шведов, а в параллельном поединке этой группы Испания обыграет Словакию 1:0, 2:1, 3:2 (или с разницей в два мяча и более) или словаки выиграют с любым счетом, то команда Шевченко попадет в плей-офф с третьего места.