23 июня 45+1’
Швеция 1
Польша 0
23 июня 45+4’
Словакия 0
Испания 2
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Евро-2020

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Обзор матча Швеция – Польша: Форсберг забивает самый быстрый гол Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июня, 19:38
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Для выхода в плей-офф поляков устроит только победа, шведы могут сыграть и вничью
Форсберг открывает счет в матче
Форсберг открывает счет в матче / Фото: Getty Images

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч третьего тура группового этапа Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Швеция – Польша. А здесь будем выкладывать видео голов, а также обзоры таймов.

Швеция – Польша – 1:0

1:0. 2' Форсберг

2-я минута. 81 секунда понадобилась Эмилю Форсбергу, чтобы открыть счет. Это самый быстрый гол Евро-2020.

Наш интерес. Украина в этом матче болеет против Польши, ведь ее победа оставит нас за бортом 1/8 финала. Если же поляки не выиграют у шведов, а в параллельном поединке этой группы Испания обыграет Словакию 1:0, 2:1, 3:2 (или с разницей в два мяча и более) или словаки выиграют с любым счетом, то команда Шевченко попадет в плей-офф с третьего места.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
1:0 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
0:2 (45+4’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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