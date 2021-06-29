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Обидчику Украины не простили вылет с Евро-2020 – сборная Нидерландов осталась без тренера

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 июня, 18:12
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В Нидерландах остались недовольны выступлением национальной команды на Евро-2020, где команда вылетела уже на стадии 1/8 финала, поэтому попрощались с главным тренером команды
Франк Де Бур ушел в отставку
Франк Де Бур ушел в отставку / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур ушел в отставку после сенсационного вылета команды в 1/8 финала Евро-2020. Нидерландцы неожиданно уступили чехам со счетом 0:2 и покинули турнир после первого же раунда плей-офф.

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"Цель не была достигнута, это ясно. Когда мне предложили стать тренером сборной в 2020 году, я подумал, что это большая честь и вызов, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня с того момента, как меня назначили. Это давление только усиливается сейчас, и это не здоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии важных матчей в квалификации к чемпионату мира", – рассказал Де Бур официальному сайту футбольной ассоциации Нидерландов.

Нидерланды на групповом этапе одержали три победы – над Украиной, Австрией и Северной Македонией. Однако в 1/8 финала "оранжевые" неожиданно уступили команде Чехии.

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Г
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Италия
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9
2
Уэльс
3
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4
3
Швейцария
3
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4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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19:00
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