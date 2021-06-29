Обидчику Украины не простили вылет с Евро-2020 – сборная Нидерландов осталась без тренера

В Нидерландах остались недовольны выступлением национальной команды на Евро-2020, где команда вылетела уже на стадии 1/8 финала, поэтому попрощались с главным тренером команды

Франк Де Бур ушел в отставку / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур ушел в отставку после сенсационного вылета команды в 1/8 финала Евро-2020. Нидерландцы неожиданно уступили чехам со счетом 0:2 и покинули турнир после первого же раунда плей-офф.

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"Цель не была достигнута, это ясно. Когда мне предложили стать тренером сборной в 2020 году, я подумал, что это большая честь и вызов, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня с того момента, как меня назначили. Это давление только усиливается сейчас, и это не здоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии важных матчей в квалификации к чемпионату мира", – рассказал Де Бур официальному сайту футбольной ассоциации Нидерландов.

Нидерланды на групповом этапе одержали три победы – над Украиной, Австрией и Северной Македонией. Однако в 1/8 финала "оранжевые" неожиданно уступили команде Чехии.