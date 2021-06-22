22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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"Нужно меньше понтов раскидывать": экс-вратарь сборной Украины – о выступлении на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 12:05
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Известный в прошлом вратарь, а ныне эксперт, Рустам Худжамов прокомментировал игру нашей команды против Австрии на чемпионате Европы
Худжамов считает, что команда выбрала неправильную тактику
Худжамов считает, что команда выбрала неправильную тактику

Бывший голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение нашей команды от Австрии (0:1) в заключительном матче группы С.

"Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.

Как есть, так есть. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться", – цитирует Худжамова meta-ratings.com.ua.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Австрия Австрия Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
3
Украина Украина Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П

Ранее стало известно, при каких раскладах сборная Украины выйдет в плей-офф.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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