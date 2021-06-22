"Нужно меньше понтов раскидывать": экс-вратарь сборной Украины – о выступлении на Евро-2020

Известный в прошлом вратарь, а ныне эксперт, Рустам Худжамов прокомментировал игру нашей команды против Австрии на чемпионате Европы

Худжамов считает, что команда выбрала неправильную тактику

Бывший голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение нашей команды от Австрии (0:1) в заключительном матче группы С.

"Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.

Как есть, так есть. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться", – цитирует Худжамова meta-ratings.com.ua.

Ранее стало известно, при каких раскладах сборная Украины выйдет в плей-офф.