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Новый радужный скандал на Евро! Капитан соперников Украины грозит увести команду с поля

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 июня, 11:32
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Вожак сборной Нидерландов Вейналдум выйдет на поединок 1/8 финала в Венгрии с повязкой в поддержку ЛГБТ, и если из-за этого его оскорбят, матч могут и не доиграть
Капитан сборной Нидерландов Вейналдум
Капитан сборной Нидерландов Вейналдум / Фото: Reuters

С радужной капитанской повязкой в поддержку ЛГБТ на Евро-2020 выйдет еще один футболист. О таком намерении заявил полузащитник недавнего соперника Украины, сборной Нидерландов, Джорджиньо Вейналдум. Похоже, это приведет к громкому скандалу, ведь матч Нидерландов против Чехии в 1/8 финала состоится 27 июня не где-нибудь, а в столице Венгрии Будапеште.

Дело в том, что не далее как 15 июня венгерский парламент принял закон о запрете гей-пропаганды. Документ направлен против любых проектов и рекламных кампаний, раскрывающих тему солидарности с ЛГБТ-сообществом.

Капитан Нидерландов уже заявил, что если болельщики на матче в Венгрии будут оскорблять его команду, он уведет ее с поля.

"Повязка на руке многое значит. Мы выступаем за разнообразие. Одна любовь означает, что каждый является ее частью, и каждый имеет волю быть самим собой", – цитирует Вейналдума, забившего на этом Евро три мяча, Besoccer.

Отметим, что с радужной повязкой на Евро уже провел три матча капитан сборной Германии Мануэль Нойер. Изначально сообщалось, что УЕФА рассматривает цвета его повязки как политический жест, а потому выпишет Немецкому футбольному союзу штраф.

Нойеру разрешили и дальше играть с радужной повязкой
Нойеру разрешили и дальше играть с радужной повязкой / Фото: Reuters

Однако итоговый вердикт УЕФА оказался иным – Немецкий футбольный союз, наоборот, не наказали, а похвалили, назвав радужную повязку Нойера символом в поддержку разнообразия и "благим делом".

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Г
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Италия
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9
2
Уэльс
3
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4
4
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0
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#
Команда
И
Г
О
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Бельгия
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9
2
Дания
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3
3
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3
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3
4
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3
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3
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
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7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
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4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
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4
3
Португалия
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4
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