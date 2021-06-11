Новую форму сборной Украины надели канадцы и британцы: их посольства нас поддержали

В пятницу представительства Великобритании и Канады в Киеве вышли на работу в сине-желтых футболках с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Форма сборной Украины на работниках посольства Канады в Киеве

Не утихают страсти вокруг новых вариантов игровой формы сборной Украины по футболу. Пока россияне жалуются чиновникам УЕФА, цивилизованный мир выступает в поддержку таких шагов украинской делегации.

Узнайте, что "Героям слава!" – официальный лозунг сборной Украины. Наши нокаутировали Россию и УЕФА.

Сегодня сразу два крупных посольства в Украине провели акцию солидарности с нашими футболистами. Посольство Великобритании в Киеве опубликовало на своей страничке в Twitter фотографии самой амуниции и своих сотрудников, которые с радостью облачились в новую форму. Подчеркивается, что Крым – это Украина.

Также "респект" заслужили и работники посольства Канады в Киеве, проведшие подобный флешмоб в футболках футбольной сборной Украины. "Слава Украине!" – видна надпись на доске.

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Напомним, стартовать на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко собираются в воскресенье в 22:00 в Амстердаме матчем с Нидерландами. Пока же наши тренируются в Бухаресте.

Тем временем лучший украинский теннисист наехал на УЕФА.

Смотрите общение с дипломатом из Нидерландов перед матчем: