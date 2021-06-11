11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Новую форму сборной Украины надели канадцы и британцы: их посольства нас поддержали

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 19:01
Копировать ссылку
В пятницу представительства Великобритании и Канады в Киеве вышли на работу в сине-желтых футболках с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!"
Форма сборной Украины на работниках посольства Канады в Киеве
Форма сборной Украины на работниках посольства Канады в Киеве

Не утихают страсти вокруг новых вариантов игровой формы сборной Украины по футболу. Пока россияне жалуются чиновникам УЕФА, цивилизованный мир выступает в поддержку таких шагов украинской делегации.

Узнайте, что "Героям слава!" – официальный лозунг сборной Украины. Наши нокаутировали Россию и УЕФА.

Сегодня сразу два крупных посольства в Украине провели акцию солидарности с нашими футболистами. Посольство Великобритании в Киеве опубликовало на своей страничке в Twitter фотографии самой амуниции и своих сотрудников, которые с радостью облачились в новую форму. Подчеркивается, что Крым – это Украина.

Также "респект" заслужили и работники посольства Канады в Киеве, проведшие подобный флешмоб в футболках футбольной сборной Украины. "Слава Украине!" – видна надпись на доске.

Читайте также: Украина может сразиться с Россией на Евро и сыграть в Питере – все условия и расклады.

Напомним, стартовать на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко собираются в воскресенье в 22:00 в Амстердаме матчем с Нидерландами. Пока же наши тренируются в Бухаресте.

Тем временем лучший украинский теннисист наехал на УЕФА.

Смотрите общение с дипломатом из Нидерландов перед матчем:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять