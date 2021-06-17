Нидерланды выходят в плей-офф и помогают Украине

Сборная Нидерландов обыграла Австрию и гарантировала себе место в 1/8 финала чемпионата Европы, а украинцам хватит ничьи в последнем туре для второго места

Ключевой момент матча: Алаба фолит в штрафной / Фото: REUTERS

Сборная Нидерландов обеспечила себе участие в 1/8 финала Евро-2020. Для этого "оранжевые" сегодня переиграли Австрию.

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Судьба встречи была решена в ее самом начале. Алаба наступил на ногу Думфрису в собственной штрафной. Арбитр сначала не увидел этот эпизод, но подсказали видео-помощники. Пенальти четко реализовал Депай.

Голландцы доминировали в этом матче и после перерыва еще раз забили. В быструю контратаку убежали Мален и Думфрис и раскатали вратаря.

Нидерланды – Австрия – 2:0

Голы: Депай (11, пен.), Думфрис (67)

Напомним, что сегодня в этой группе Украина обыграла Северную Македонию.

Последний тур в этой группе состоится в понедельник, 21 июня. Нидерланды играют против Северной Македонии, а Австрия встречается с Украиной.

Чтобы попасть в плей-офф со второго места нам нужно побеждать. Либо играть в ничью (здесь нам помог второй гол голландцев). Поскольку при одинаковом количестве очков, у Украины на один забитый мяч больше. В случае поражения – шансы задержаться на чемпионате Европы будут мизерные.