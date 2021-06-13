Нидерланды – Украина: стартовые составы на суперматч Евро-2020

Главные тренеры определились игроками, на которых сделают ставку в сегодняшнем матче. Фавориты группы C сойдутся в очном матче уже в первом туре группового этапа Евро-2020

Андрей Шевченко и Франк де Бур определились с составами / Фото: REUTERS

Стал известен стартовый состав сборной Украины на первый матч на Евро-20-20- против Нидерландов. Поединок пройдет сегодня в Амстердаме, начало – в 22:00. Нидерланды – Украины онлайн есть на нашем сайте.

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020

Нидерланды: Стекеленбург, де Врей, Вейналдум, Депай, ван Аанхолт, де Роон, Блинд, Вегхорст, Ф. де Йонг, Думфрис, Ю. Тимбер

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гакпо

Украина: Бущан, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Забарный, Миколенко, Зинченко, Зубков, Караваев, Матвиенко

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик

Ранее сборную Украины поддержала супруга Андрея Шевченко Кристен Пазик. Ради такого американская модель сделала макияж в национальных цветах.

Кстати, вы не поверите, от кого ждут гол в матче Нидерланды – Украина. Букмекеры назвали самые невероятные самые невероятные ставки.