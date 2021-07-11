Нидерланды назначат новым тренером легенду, разгромленную киевским Динамо

После сенсационно раннего вылета с Евро-2020 Нидерланды отправили в отставку Франка де Бура. Вместо него у руля оранжевых в третий раз в карьере окажется Луи ван Гал

Луи ван Гал с женой / Фото: Getty Images

Руководство федерации футбола Нидерландов определилось со специалистом, который возглавит национальную сборную этой страны после увольнения Франка де Бура.

Новым коучем "оранжевых" будет экс-наставник Аякса, Барселоны и МЮ Луи ван Гал.

Контракт с 69-летним ван Галом рассчитан на два года, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Напомним, Франка де Бура уволили из сборной Нидерландов после того, как команда в 1/8 финала Евро-2020 проиграла Чехии 0:2.

Франк де Бур / Фото: Reuters

Отметим, что ван Гал ранее уже дважды работал со сборной своей страны. Впервые он возглавил ее в 2000 году, но не сумел вывести на ЧМ-2002, после чего оставил пост. А 10 лет спустя он вновь принял сборную Нидерландов, добыв с ней "бронзу" бразильского ЧМ-2014.

Интересно, что два года назад ван Гал объявил было о завершении тренерской карьеры. "Я обещал своей жене, что закончу тренировать в 55 лет. Мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно", – говорил он тогда. Кстати, у пары есть свой домик в Португалии.

Но чего не сделаешь ради сборной родной страны?

Добавим, что именно Луи ван Гал возглавлял Барселону в 1997-м, когда ее с суммарным счетом 7:0 разгромило киевское Динамо Валерия Лобановского.