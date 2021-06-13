13 июня 16:00 Видео
Англия 1
Хорватия 0
13 июня 19:00 О матче
Австрия 3
Северная Македония 1
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Нидерланды на 194 млн евро дороже Украины: бухгалтерия стартовых составов

Олег Люлька Олег Люлька
13 июня, 21:35
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Основа украинской сборной в два с половиной раза дешевле стартовых 11 игроков Нидерландов – один Френки де Йонг стоит, как вся Украина без Малиновского
Френки де Йонг и Руслан Малиновский
Френки де Йонг и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Стартовый состав сборной Нидерландов – в два с половиной раза дороже одиннадцати футболистов, которые с первых минут выйдут на поле у Украины. Начало матча в Амстердаме – в 22:00. Онлайн Нидерланды – Украина доступен на нашем сайте.

Нидерланды – Украина: где смотреть матч Евро-2020

Основа голландцев, согласно оценкам Transfermarkt, стоит 318 млн евро, а украинцев – 124 млн. Если говорить по линиям, то дороже у команды Андрея Шевченко только вратарская позиция.

Самый дорогой у Нидерландов – Френки де Йонг из Барселоны (90 млн евро), у нашей сборной – Руслан Малиновский из Аталанты (30 млн евро).

Украина (124 млн евро): Бущан (5 млн евро) – Миколенко (17), Матвиенко (11), Забарный (6), Караваев (5) – Сидорчук (4), Малиновский (30), Зинченко (25) – Зубков (2), Ярмоленко (4) – Яремчук (15)

Нидерланды (318 млн евро): Стекеленбург (0,55 млн евро) – ван Анхольт (7), Блинд (15), де Врей (50), Тимбер (11), Думфрис (16) – Ф. де Йонг (90), де Рон (23), Вейналдум (30) – Депай (45), Вегорст (30)

Таким образом украинцы на 194 млн евро дешевле, что, надеемся, не помешает нам превзойти соперника по забитым мячам.

Напомним, ранее в нашей группе на Евро-2020 Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Украина
0
0:0
0
3
Нидерланды
0
0:0
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
3:1
Смотри на: О матче
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
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