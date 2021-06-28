Нескучный гороскоп на 28 июня: Весы качнутся в ностальгию, а у Рыб созреет секретный план

Астрологический и спортивный прогноз на понедельник, 28 июня, для всех знаков зодиака. Сегодня Евро вновь воспламенит страсти по футболу. Ваша громкая реакция на происходящее не потревожит соседей

Гороскоп на 28 июня 2021 / Фото: Reuters

Сегодня, в выходной день первого дня рабочей недели, нас ожидают новые битвы на Евро-2020. Разойтись с миром не выйдет, а выйдет так, что участников футбольных сражений рассудит свисток футбольного арбитра.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодняшний день подарит вам только те трудности, с которыми справиться – пару пустяков. Например, напомнить вашей второй половинке, что футбол интересен. Ну, хотя бы тем, что можно полюбоваться, как пинающие мяч миллионеры, в сущности, несчастные люди.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Финансовый успех будет стучаться в вашу дверь. Есть вероятность, что это лишь нежданные гости. Им по причине жары случайно включили отопление, а пропустить футбол – это никак!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Ваши усилия не пропадут даром, и беспокойство по поводу финансовых вопросов отойдет на второй план. Сегодня вы не в настроении напрягаться и делиться с кем-либо прогнозом на результаты матчей Евро-2020.

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня у вас не возникнет желания переключиться на другую работу. А возникнет желание переключиться на своего начальника: а не пора ли прибавить еще?

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Вы сегодня практичны, профессионально деятельны. Спорт – сила! Вы решитесь, и наконец-то подумаете, каким из его видов заняться на досуге. От сложных многоходовых логических построений вас отвлечет вечерний футбол.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня у Дев существует вероятность интимного разговора шепотом, по-видимому, ведущего к возможным плотским наслаждениям.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня вы будете пребывать в ностальгическом настроении. Захочется встретиться со старыми друзьями, послушать лирический джаз, пофилософствовать о вечном, поделиться мыслями, вспомнить былое. … Но знайте: встреча все равно закончится спором о футболе!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Ваше чувство юмора неожиданно, словно по волшебству, предскажет сегодняшние результаты на Евро-2020. Сборные сыграют именно так, как вы пошутите! Не стесняйте себя в цифрах!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня вам предложат погнаться за еще большой прибылью. Соглашайтесь! Верьте себе и внутреннему голосу вашего сексуального партнера. Вдвоем ошибиться сложно.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня на работе вы палец о палец не ударите. Или будете сидеть сложа руки. Или руки в боки. Ваши усилия, скорее всего, останутся незамеченными и не получат заслуженной оценки. Но вам все равно. Вы знаете себе цену: она высока.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Вы легко справитесь с неблагоприятными обстоятельствами. Вам ничто не помешает посмотреть сегодняшний футбол.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Рыбам сегодня повезет. День начнется хорошо. К обеду нахлынут мысли о том, что у любой финансовой проблемы есть два решения. Сокращение расходов – это не к вам. К вечеру придет решение. Храните его в тайне!

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: