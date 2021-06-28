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Чехия 2
27 июня 22:00 Видео
Бельгия 1
Португалия 0
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Евро-2020

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Нескучный гороскоп на 28 июня: Весы качнутся в ностальгию, а у Рыб созреет секретный план

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 июня, 07:43
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Астрологический и спортивный прогноз на понедельник, 28 июня, для всех знаков зодиака. Сегодня Евро вновь воспламенит страсти по футболу. Ваша громкая реакция на происходящее не потревожит соседей
Гороскоп на 28 июня 2021
Гороскоп на 28 июня 2021 / Фото: Reuters

Сегодня, в выходной день первого дня рабочей недели, нас ожидают новые битвы на Евро-2020. Разойтись с миром не выйдет, а выйдет так, что участников футбольных сражений рассудит свисток футбольного арбитра.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодняшний день подарит вам только те трудности, с которыми справиться – пару пустяков. Например, напомнить вашей второй половинке, что футбол интересен. Ну, хотя бы тем, что можно полюбоваться, как пинающие мяч миллионеры, в сущности, несчастные люди.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Финансовый успех будет стучаться в вашу дверь. Есть вероятность, что это лишь нежданные гости. Им по причине жары случайно включили отопление, а пропустить футбол – это никак!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Ваши усилия не пропадут даром, и беспокойство по поводу финансовых вопросов отойдет на второй план. Сегодня вы не в настроении напрягаться и делиться с кем-либо прогнозом на результаты матчей Евро-2020.

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня у вас не возникнет желания переключиться на другую работу. А возникнет желание переключиться на своего начальника: а не пора ли прибавить еще?

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Вы сегодня практичны, профессионально деятельны. Спорт – сила! Вы решитесь, и наконец-то подумаете, каким из его видов заняться на досуге. От сложных многоходовых логических построений вас отвлечет вечерний футбол.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня у Дев существует вероятность интимного разговора шепотом, по-видимому, ведущего к возможным плотским наслаждениям.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня вы будете пребывать в ностальгическом настроении. Захочется встретиться со старыми друзьями, послушать лирический джаз, пофилософствовать о вечном, поделиться мыслями, вспомнить былое. … Но знайте: встреча все равно закончится спором о футболе!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Ваше чувство юмора неожиданно, словно по волшебству, предскажет сегодняшние результаты на Евро-2020. Сборные сыграют именно так, как вы пошутите! Не стесняйте себя в цифрах!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня вам предложат погнаться за еще большой прибылью. Соглашайтесь! Верьте себе и внутреннему голосу вашего сексуального партнера. Вдвоем ошибиться сложно.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня на работе вы палец о палец не ударите. Или будете сидеть сложа руки. Или руки в боки. Ваши усилия, скорее всего, останутся незамеченными и не получат заслуженной оценки. Но вам все равно. Вы знаете себе цену: она высока.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Вы легко справитесь с неблагоприятными обстоятельствами. Вам ничто не помешает посмотреть сегодняшний футбол.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Рыбам сегодня повезет. День начнется хорошо. К обеду нахлынут мысли о том, что у любой финансовой проблемы есть два решения. Сокращение расходов – это не к вам. К вечеру придет решение. Храните его в тайне!

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
0:2
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1:0
Видео О матче
Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 29 июня
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22:00
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