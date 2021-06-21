Нескучный гороскоп на 21 июня: Овнам не помешает солнечный свет, а Тельцы подтвердят свое упрямство

Первый день рабочей недели на самом деле выходной. И это привнесет в вашу жизнь реализацию некоторых забавных идей. Общая рекомендация для всех знаков зодиака – не пропустите матч Украина – Австрия на Евро-2020.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Вместо бушующих мыслей, которые преследовали вас в предыдущие дни, сегодня снизойдет освежающее изменение, что позволит приятно вздремнуть в лучах солнечного света. Лучше под парусом.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Сегодня подтвердится ваша репутация упрямого человека. Самое время вершить свою судьбу, например, устроиться продавцом обуви, охранником в СИЗО, или начать писать книгу, а спортивная секция по перетягиванию каната таки поможет изменить жизнь к лучшему.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Сегодня поучительные примеры из жизни звезд спорта помогут Вам сосредоточиться на главном. Только не разбегайтесь в разные стороны – ведь вы и удача близнецы-братья!
РАК. 22 июня — 22 июля
Вас часто, вот и сегодня, посещают мысли закончить начатое. Но жизнь подбрасывает новые идеи развития все чаще и чаще. Ваша цель – не заплутать в чаще. "Охота на лис" как вид спорта не заменит размышлений в кресле на "удаленке".
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Удачный день для оригинального мышления и творческих всплесков. Сегодня не лучший день нахлобучить на себя легковоспламеняющуюся одежду. Безопаснее укрыться на нудистском пляже в компании обнаженных друзей и подружек голым, и представить себя в Древней Греции на стадионе.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Стеснение – это не для Вас! Даже если на уроках физкультуры в школе вас считали ужасом всего класса, сегодня вечерком за кружечкой пенного появится шикарная возможность поразмышлять об утренней пробежке или как-то так взяться, да и попробовать подумать: "Эх, подтянуться бы на турнике"!
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Время поиграть в домино. А то, гляди, подвижные виды, например, бадминтон, наверняка снизят ваш вес в обществе.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Вы хороши в бизнесе. Десятилетиями вы собирали валюту, а ныне, разобидевшись на швейцарцев, отказались оперировать их франками. Сегодня самое время поставить пригоршни евриков на результат Евро-2020 Украина – Австрия!
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Будьте готовы собрать чемоданы, ведь сегодня вы можете отправиться в импровизированное путешествие. Это может быть командировка или просто путешествие в поисках удовольствия. Ностальгия охватит вас, когда вы сегодня встретите старого друга детства.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Оптимизма Вам прибавит понимание того, что вы высшее звено в пищевой цепочке. Вам показаны байдарки и каноэ, фигурное катание pour trois personnes, и Евро-2020 по ТВ.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Вам пора реально задуматься о своей роли на планете. Словно в велосипедной "гонке за лидером", вам важно поменяться местами и освоить роль лидера. Время пришло! У вас получится!
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Это в легкой атлетике три попытки, это три периода в хоккее и два тайма в футболе и, не сбиться бы со счета, куча мала четвертей в баскетболе. Всегда финальный свисток, даже если арбитр добавит немного компенсированного времени. Одна жизнь, и еще один идеальный день насладиться ею!