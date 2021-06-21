Нескучный гороскоп на 21 июня: Овнам не помешает солнечный свет, а Тельцы подтвердят свое упрямство

Астрологический и спортивный прогноз на понедельник, 21 июня для всех знаков зодиака. Многих посетит нетривиальная мысль, что три выходные подряд как третий тайм или дополнительное время лишними не бывают

Первый день рабочей недели на самом деле выходной. И это привнесет в вашу жизнь реализацию некоторых забавных идей. Общая рекомендация для всех знаков зодиака – не пропустите матч Украина – Австрия на Евро-2020.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Вместо бушующих мыслей, которые преследовали вас в предыдущие дни, сегодня снизойдет освежающее изменение, что позволит приятно вздремнуть в лучах солнечного света. Лучше под парусом.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Сегодня подтвердится ваша репутация упрямого человека. Самое время вершить свою судьбу, например, устроиться продавцом обуви, охранником в СИЗО, или начать писать книгу, а спортивная секция по перетягиванию каната таки поможет изменить жизнь к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Сегодня поучительные примеры из жизни звезд спорта помогут Вам сосредоточиться на главном. Только не разбегайтесь в разные стороны – ведь вы и удача близнецы-братья!

РАК. 22 июня — 22 июля

Вас часто, вот и сегодня, посещают мысли закончить начатое. Но жизнь подбрасывает новые идеи развития все чаще и чаще. Ваша цель – не заплутать в чаще. "Охота на лис" как вид спорта не заменит размышлений в кресле на "удаленке".

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Удачный день для оригинального мышления и творческих всплесков. Сегодня не лучший день нахлобучить на себя легковоспламеняющуюся одежду. Безопаснее укрыться на нудистском пляже в компании обнаженных друзей и подружек голым, и представить себя в Древней Греции на стадионе.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Стеснение – это не для Вас! Даже если на уроках физкультуры в школе вас считали ужасом всего класса, сегодня вечерком за кружечкой пенного появится шикарная возможность поразмышлять об утренней пробежке или как-то так взяться, да и попробовать подумать: "Эх, подтянуться бы на турнике"!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Время поиграть в домино. А то, гляди, подвижные виды, например, бадминтон, наверняка снизят ваш вес в обществе.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вы хороши в бизнесе. Десятилетиями вы собирали валюту, а ныне, разобидевшись на швейцарцев, отказались оперировать их франками. Сегодня самое время поставить пригоршни евриков на результат Евро-2020 Украина – Австрия!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Будьте готовы собрать чемоданы, ведь сегодня вы можете отправиться в импровизированное путешествие. Это может быть командировка или просто путешествие в поисках удовольствия. Ностальгия охватит вас, когда вы сегодня встретите старого друга детства.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Оптимизма Вам прибавит понимание того, что вы высшее звено в пищевой цепочке. Вам показаны байдарки и каноэ, фигурное катание pour trois personnes, и Евро-2020 по ТВ.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Вам пора реально задуматься о своей роли на планете. Словно в велосипедной "гонке за лидером", вам важно поменяться местами и освоить роль лидера. Время пришло! У вас получится!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Это в легкой атлетике три попытки, это три периода в хоккее и два тайма в футболе и, не сбиться бы со счета, куча мала четвертей в баскетболе. Всегда финальный свисток, даже если арбитр добавит немного компенсированного времени. Одна жизнь, и еще один идеальный день насладиться ею!