Нескучный гороскоп на 18 июня: искушение для Скорпионов и новый опыт для Рыб

Астрологический и спортивный прогноз на пятницу, 18 июня, для всех знаков зодиака. Будьте готовы к зарубам на Евро!

Гороскоп на пятницу 18 июня для всех знаков зодиака

Когда вы стремитесь к успеху, на счету каждый день. Как у сборных на Евро – каждый гол может стать решающим для выхода в следующий раунд. Следите за своим ежедневным гороскопом, чтобы использовать свой день по максимуму!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

В этот день лета Овнам следует попытаться сделать нечто необычное – вам понравится! Вас, рожденных под этим знаком, не остудит даже та мысль, что в результате не все может получиться. Как в недавнем матче Нидерланды – Украина (3:2).

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Осознание того, что Евро-2020 привнес в вашу жизнь много ярких эмоциональных моментов, вселит уверенность в отношениях с бывшими сослуживцами. Они наконец-то поймут, что в вашем лице потеряли многое, потому возьмут вас в деловые партнеры на привлекательных финансовых условиях. Соглашайтесь!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

В это день ожидание и просмотр матчей вызовет у вас приятное, расслабляющее состояние. Тревожные мысли сменятся размышлениями о тех удовольствиях, которые привнесут в вашу жизнь лучи солнечного света. Ведь уже лето!

РАК. 22 июня — 22 июля

Для вас 18 июня исключительно успешный день! Тревоги и сомнения о благополучии ваших родных сменятся спокойной уверенностью – с ними все хорошо. Велика вероятность, что улыбка фортуны будет адресована именно вам, если вы спрогнозируете сегодняшние результаты матчей Евро-2020.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Вы можете не достигнуть желаемых результатов, несмотря на упорный труд. Следует помнить о своих слабостях и ошибках, прежде чем начинать заново. Сегодня Львам надлежит быть эмоциональными, запастись попкорном и засесть у телевизора (Евро!).

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

День подарит вам прекрасную возможность предпринять очередной шаг на долгом пути отказа от курения – или другой вредной привычки. Но помните – завтра наступит новый день, потому не исключена вероятность повторения попытки.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Сегодня хороший день, чтобы пообщаться и устроить просмотр футбола со своими близкими. Вы можете перерасходовать свой бюджет, но это принесет вам чувство счастья и удовлетворения.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Пятница сулит новые размышления о планах на лето. А матчи Евро пробудят задремавшее искушение посетить далекие страны. Возможно, стоит подумать о вакцинации, чтобы облегчить пересечение границ.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Ваша дальновидность и талант не только произведут впечатление на коллег, но и помогут привлечь клиентов. Благодаря вашему систематическому и дисциплинированному подходу вы – желанный сотрудник компании. Можно попробовать сделать ставку на футбол – просто для развлечения.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Рожденным под знаком Козерога, сегодня настоятельно противопоказано посещать подпольные вечеринки. Избегайте авантюр! Благоприятным может стать ваш прогноз на матч Англия – Шотландия. Впечатления будут похлеще, чем времяпровождение в сомнительной компании.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Сегодня не лишне напомнить себе, что жизнь сложна, насыщенна, и интересна. Чашечка кофе с утра, неспешное течение дня до обеда и вечерние впечатления от футбола – все не так уж и плохо, как об этом можно поговорить по телефону. Держитесь домашнего очага!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Сегодняшним вечером, отказавшись от созерцания очередного сериала, Рыбам крайне полезно получить новый опыт ощущений от просмотра и оценки драматургии матчей чемпионата Европы. Не отторгайте нового!