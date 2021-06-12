Нескучный гороскоп на 12 июня: Весы не бегут в толпе, а Овен отбивается веслом

Астрологический и спортивный прогноз на субботу, 12 июня, для всех знаков зодиака. После рабочей недели вас тянет в путешествия или на любимый диван

Олимпийский стадион в Риме во время открытия Евро-2020 / Фото: Reuters

Неделя была не из легких, поэтому выходные многие планируют провести максимально лениво. Возможно, за просмотром финальных битв "Ролан Гарроса" и стартовых сражений Евро-2020. Но в вас осталось больше энергии, чем вы думали. Поэтому держите себя в форме!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Такого выдумщика еще надо поискать! И сегодня креативность и изобретательность принесут вам успех. Как сборной Италии в стартовом матче Евро-2020. Кто бы мог подумать, что неуступчивых турков просто укатают! Хорошо, что вы амбициозны, но не выходите на дистанцию, которую не сможете одолеть. Однако можете оторваться в рафтинге и каякинге.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Груз финансовой ответственности придавит вас, как штанга зарвавшегося новичка без страховки. Но не переживайте сильно по поводу расходов. Ждите и сохраняйте спокойствие! Займитесь йогой и растяжкой. А деньги придут из неожиданных источников. Возможно, среди ваших родственников найдется звезда НБА? Или жена вместо вас сделала ставку на Евро.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Важные турниры и испытания уже на носу. Но вы сегодня хотели бы закинуть все нагрузки и работу в дальний угол, взять тайм-аут и провести время со своими любимыми. И знаете что? Это не такой уж и плохой план. Вы можете устроить себе романтичный велотур или пешее восхождение. А вечером будете очаровывать людей своим остроумием и мудростью.

РАК. 22 июня — 22 июля

Камон! Это же суббота! Забудьте о делах и проектах – они вряд ли закончатся победой. Сходите в спортивный зал, покатайтесь на роликах и отдохните у воды. А потом – на любимый диванчик, чтобы сполна насладиться футбольными страстями на Евро-2020. Да и первый чемпионский бой украинца Амосова в Bellator стоит пересмотреть.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Путешественник внутри вас жаждет свободы, как яхтсмен, который оставил позади всех конкурентов и несется к финишу с попутным ветром. Но незаконченные дела потянут вас назад. Возможно, такое желанное турне придется отложить. Но не отчаивайтесь! Это же не Тур де Франс. Будут еще на вашей улице гранд-туры. А пока утешьтесь волейболом... пляжным.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Вы пашете до седьмого пота, а успех постоянно ускользает из рук. Тут любой задумается о завершении карьеры. Но спортивные звезды советуют не терять надежду, а зарядиться энергией. Вон фигуристка Алена Савченко наконец-то вырвала "золото" только на своей 5-й Олимпиаде! И возвращается на лед в 37 лет! А вы пока попробуйте скалолазание.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Бежать в толпе вам будет утомительно. Сегодня возникнет желание завершить с командными видами и уйти в сольное плавание. Возможно, стрессовая обстановка на работе доведет вас до предела. Хочется надеяться, что не собираетесь так просто бросить команду перед Евро. А вообще изменения будут полезны. Как и бег в одиночестве.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вы будете следить за всем сразу. И правда, очень трудно разорваться между первыми матчами Евро и развязкой "Ролан Гаррос" с женским финалом. Но ваш подход к делам будет методичным. Удивительно, но вы все успеете. А сила убеждения поможет завоевать доверие многих. Если настроены решительно, то почему бы не зарубиться в футбольчик?

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Сегодня вы – жертва Купидона. И надо смириться, что во время этой охоты вы получите стрелу. А с нею – океан любви и бурных эмоций. Вон посмотрите, как сияет звезда украинского биатлона Елена Пидгрушная, снова выйдя замуж. Ваша влюбленность неизбежна, только внимательно выбирайте, с кем садитесь в лодку. И освойте сами стрельбу из лука.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Нагрузка на работе высосала всю вашу энергию. Если вас попросят потерпеть еще раунд, вы не выстоите и первые 30 секунд. Но, несмотря на вялость, в вас проснется воин, который не позволит нанести ущерб своей репутации. Вас спасет наблюдательность и интуиция. Снять стресс можете в бассейне или на речке, сходите на пилатес и массаж.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Аааа! Хорошие новости из-за океана! Вы получите такую желанную визу. Претендуете на спортивную стипендию в местном университете? Или давно мечтали побывать на финалах НБА и НХЛ? Как бы там ни было, все выглядит позитивно. Поделитесь счастьем с семьей, и сможете его преумножить. Поиграйте в баскет, но и летний биатлон вам понравится.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Сегодня вам не избежать конфликтов, как Рафе Надалю критики специалистов и разговоров, что король Парижа сдулся. Держите голову высоко и следите за языком, чтобы не усугубить ситуацию. Но даже нынешнее поражение даст вам полезную информацию для продвижения вперед. Отвлекитесь гонками на аквабайке, вейкбордингом или сапсерфингом.