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Евро-2020

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Не Ярмоленко и не Бущан: озвучен лучший игрок Украины на Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
5 июля, 15:25
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Самой высокой оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Александр Зинченко
Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

Аналитики WhoScored назвали Александра Зинченко лучшим игроком сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала, проиграв там Англии 0:4.

Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, отыгравшего за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6.98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Зинченко празднует гол в ворота Швеции
Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images

Также в ТОП-5 игроков сборной Украины, по оценкам аналитиков, вошли Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.

Правда, стоит отметить, что Добвик провел на Евро всего 15 минут, но за это время успел забить гол, который вывел Украину в 1/4 финала. Макаренко же был признан лучшим игроком украинцев в поединке с Англией, в котором довольно неплохо, на фоне партнеров, вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игрокам сборной Украины от WhoScored

  • Зинченко (480 минут) – 6.98
  • Ярмоленко (446 минут) – 6.87
  • Макаренко (51 минута) – 6.77
  • Малиновский (285 минут) – 6.75
  • Довбик (15 минут) – 6.67
  • Матвиенко (480 минут) – 6.63
  • Яремчук (431 минута) – 6.56
  • Бущан (480 минут) – 6.52
  • Забарный (480 минут) – 6.50
  • Миколенко (355 минут) – 6.44
  • Степаненко (185 минут) – 6.32
  • Караваев (480 минут) – 6.31
  • Шапаренко (323 минуты) – 6.29
  • Сидорчук (373 минуты) – 6.26
  • Кривцов (155 минут) – 6.25
  • Зубков (13 минут) – 6.22
  • Безус (3 минуты) – 6.17
  • Цыганков (139 минут)- 6.13
  • Беседин (36 минут) – 6.05
  • Марлос (73 минуты) – 6.03
  • Соболь (1 минута) – 6.00

Ранее трех лучших игроков Украины на Евро-2020 назвал Йожеф Сабо. Бывшему тренеру нашей национальной команды понравились действия Бущана, Забарного и Ярмоленко.

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9
2
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3
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4
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4:5
4
4
Турция
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1:8
0
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#
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И
Г
О
1
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3
3
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3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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Г
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7
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3
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Г
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