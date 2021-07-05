Не Ярмоленко и не Бущан: озвучен лучший игрок Украины на Евро-2020

Аналитики WhoScored назвали Александра Зинченко лучшим игроком сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала, проиграв там Англии 0:4.
Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, отыгравшего за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6.98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.
Также в ТОП-5 игроков сборной Украины, по оценкам аналитиков, вошли Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.
Правда, стоит отметить, что Добвик провел на Евро всего 15 минут, но за это время успел забить гол, который вывел Украину в 1/4 финала. Макаренко же был признан лучшим игроком украинцев в поединке с Англией, в котором довольно неплохо, на фоне партнеров, вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.
Оценки игрокам сборной Украины от WhoScored
- Зинченко (480 минут) – 6.98
- Ярмоленко (446 минут) – 6.87
- Макаренко (51 минута) – 6.77
- Малиновский (285 минут) – 6.75
- Довбик (15 минут) – 6.67
- Матвиенко (480 минут) – 6.63
- Яремчук (431 минута) – 6.56
- Бущан (480 минут) – 6.52
- Забарный (480 минут) – 6.50
- Миколенко (355 минут) – 6.44
- Степаненко (185 минут) – 6.32
- Караваев (480 минут) – 6.31
- Шапаренко (323 минуты) – 6.29
- Сидорчук (373 минуты) – 6.26
- Кривцов (155 минут) – 6.25
- Зубков (13 минут) – 6.22
- Безус (3 минуты) – 6.17
- Цыганков (139 минут)- 6.13
- Беседин (36 минут) – 6.05
- Марлос (73 минуты) – 6.03
- Соболь (1 минута) – 6.00
Ранее трех лучших игроков Украины на Евро-2020 назвал Йожеф Сабо. Бывшему тренеру нашей национальной команды понравились действия Бущана, Забарного и Ярмоленко.