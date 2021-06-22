"Не тот результат": Жена Шевченко отреагировала на поражение от Австрии

Кристен Пазик поддержала сборную Украины / Фото: Instagram, REUTERS
Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко отреагировала на поражение "сине-желтых" от Австрии 0:1 в заключительном туре группового раунда Евро-2020.
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"Не тот результат, который мы хотели. Но всегда продолжай бороться", – поддержала своего супруга у себя в инстаграм-сториз Кристен Пазик
Напомним, у команды Андрея Шевченко еще есть шансы попасть в 1/8 Евро с третьего места в группе – осталось одно условие.
Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1