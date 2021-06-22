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21 июня 22:00 Видео
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Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
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Испания --
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Евро-2020

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"Не тот результат": Жена Шевченко отреагировала на поражение от Австрии

Олег Люлька Олег Люлька
22 июня, 08:53
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Американка Кристен Пазик расстроилась проигрышу украинской сборной от австрийцев на Евро-2020, но призвала своего супруга не сдаваться
Кристен Пазик поддержала сборную Украины
Кристен Пазик поддержала сборную Украины / Фото: Instagram, REUTERS

Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко отреагировала на поражение "сине-желтых" от Австрии 0:1 в заключительном туре группового раунда Евро-2020.

Читайте также: Я видел команду, которой не хватало сил: Шевченко объяснил поражение от Австрии

"Не тот результат, который мы хотели. Но всегда продолжай бороться", – поддержала своего супруга у себя в инстаграм-сториз Кристен Пазик

Напомним, у команды Андрея Шевченко еще есть шансы попасть в 1/8 Евро с третьего места в группе – осталось одно условие.

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Видео О матче
0:3
Смотри на: О матче
1:4
Видео О матче
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Вторник, 22 июня
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