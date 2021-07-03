Мы всегда поддерживали Украину! Шотландский клуб болеет за нашу команду в матче против Англии

Сегодня в Риме четвертьфинал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.
Поддержка Украины пришла откуда не особо и ждали. С Великобритании. Шотландский клуб Сент-Джонстон опубликовал пост в поддержку команды Шевченко в своем Twitter.
"На самом деле мы всегда поддерживали Украину", – написали шотландцы. На фото изображена перевернутая футболка команды, которая отображает цвета флага Украины.
We have actually always supported @Ukraine#SJFCpic.twitter.com/GVFgkAoalQ— St. Johnstone FC (@StJohnstone) July 3, 2021
Напомним, что совсем недавно Сент-Джонстон подписал контракт с 19-летним украинцем Максимом Кучерявым.
Ранее мы писали, что тренер академии Чарльтона подсказал Шевченко, какие слабые стороны у Англии. "Шанс Украины – в неуклюжести обороны Англии", – считает Балтача.
Смотрите стрим матча Украина – Англия: