Мы всегда поддерживали Украину! Шотландский клуб болеет за нашу команду в матче против Англии

Сегодня в Риме четвертьфинал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

Поддержка Украины пришла откуда не особо и ждали. С Великобритании. Шотландский клуб Сент-Джонстон опубликовал пост в поддержку команды Шевченко в своем Twitter.

"На самом деле мы всегда поддерживали Украину", – написали шотландцы. На фото изображена перевернутая футболка команды, которая отображает цвета флага Украины.

We have actually always supported @Ukraine#SJFCpic.twitter.com/GVFgkAoalQ