Мисс Северной Македонии: мебель в квартиру можно заказать у девушки Велковски

Тамара Чуприна училась на медика и работает в компании по производству мебели

Тамара Чуприна - девушка Дарко Велковски

Защитник Дарко Велковски был в числе тех, кто ковал исторический успех Северной Македонии – добывал путевку на Евро-2020.

Именно его гол помог македонцам пройти Косово (2:1) в полуфинале плей-офф Лиги наций. А после победы в финале в Тбилиси над Грузией (1:0) в соцсетях Тамара Чуприна написала: "Ты моя гордость".

Дарко и Тамара вместе уже около четырех лет. Они не любят рассказывать о своей личной жизни, но судя по профилю Тамары в соцсетях, девушка сейчас работает в компании по производству мебели на заказ. Также она закончила медицинский факультет в Университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье.