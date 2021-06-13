Мелкая пакость России! Не показали гимн Украины по ТВ

На российском "Первом канале" не показали гимн Украины перед началом матча Евро-2020 против Нидерландов, обиделись из-за патриотической формы нашей сборной

Футболисты Украины слушают гимн перед матчем с Нидерландами / Фото: Getty Images

Сборная Украины сегодня стартовала на Евро-2020 в Амстердаме. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.

Традиционно перед началом игры были исполнены национальные гимны Украины и Нидерландов. Но их не увидели болельщики в России. Трансляция поединка идет на "Первом канале". И началась она как раз перед стартовым свистком арбитра.

Наверняка, это мелкая месть России из-за формы нашей команды. В РФ не понравилось, что на футболках изображена карта Украины с Крымом, а также их возмутили наши лозунги – "Слава Украине", "Героям слава".

В социальных сетях они начали писать, что "территории у Украины" и вовсе нет, в ход пошли "фашисты", "бандеровцы" и "немцы". Как заявил адвокат российского футболиста-уголовника Павла Мамаева, ношение формы сборной Украины в РФ может быть расценено как сепаратизм.

Надо сказать, что "Героям слава!" – теперь официальный лозунг УАФ. Исполком Ассоциации футбола Украины утвердил новые футбольные символы – большой герб с картой страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!"