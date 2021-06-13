13 июня 16:00 Видео
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13 июня 19:00 О матче
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Северная Македония 1
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Мелкая пакость России! Не показали гимн Украины по ТВ

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 июня, 22:31
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На российском "Первом канале" не показали гимн Украины перед началом матча Евро-2020 против Нидерландов, обиделись из-за патриотической формы нашей сборной
Футболисты Украины слушают гимн перед матчем с Нидерландами
Футболисты Украины слушают гимн перед матчем с Нидерландами / Фото: Getty Images

Сборная Украины сегодня стартовала на Евро-2020 в Амстердаме. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.

Традиционно перед началом игры были исполнены национальные гимны Украины и Нидерландов. Но их не увидели болельщики в России. Трансляция поединка идет на "Первом канале". И началась она как раз перед стартовым свистком арбитра.

Наверняка, это мелкая месть России из-за формы нашей команды. В РФ не понравилось, что на футболках изображена карта Украины с Крымом, а также их возмутили наши лозунги – "Слава Украине", "Героям слава".

В социальных сетях они начали писать, что "территории у Украины" и вовсе нет, в ход пошли "фашисты", "бандеровцы" и "немцы". Как заявил адвокат российского футболиста-уголовника Павла Мамаева, ношение формы сборной Украины в РФ может быть расценено как сепаратизм.

Надо сказать, что "Героям слава!" – теперь официальный лозунг УАФ. Исполком Ассоциации футбола Украины утвердил новые футбольные символы – большой герб с картой страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!"

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Украина
0
0:0
0
3
Нидерланды
0
0:0
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
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Смотри на: О матче
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
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