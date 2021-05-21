Матч Украины с Северной Ирландией был под угрозой срыва

Товарищеский матч сборной Украины с Северной Ирландией, который состоится 3 июня в Днепре, несколько дней был под угрозой срыва.
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Причина – отмена из-за карантинных ограничений предыдущего "товарняка" Северной Ирландии, против Турции в Анталье 31 мая, сообщает Meta-ratings.
Именно с этого матча британцы планировали лететь в Днепр, но из-за срыва поединка с Турцией Северной Ирландией рассматривался и вариант отмены матча с Украиной из-за экономической нецелесообразности поездки.
При этом украинская сторона была готова оплатить чартерный рейс и проживание для Северной Ирландии, лишь бы матч с ней 3 июня состоялся.
В итоге Северная Ирландия нашла замену сборной Турции и 31 мая все-таки проведет контрольный поединок – против Мальты в Австрии – после чего полетит в Украину для товарищеского матча уже с командой Андрея Шевченко.
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Таким образом "сине-желтые" встретятся-таки с командой, поражение от которой на Евро-2016, напомним, лишило Украину шансов на выход из группы.
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Помимо Северной Ирландии, перед Евро-2020 украинцев ждут спарринги с Бахрейном (23 мая) и Кипром (7 июня).