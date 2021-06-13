Матч соперников Украины: прогноз Круторогова на битву Австрия – Северная Македония

Комментатор каналов Футбол 1/2/3 считает, что македонцы способны в этом матче удивить. Круторогов предрекает ничью 1:1 либо минимальную победу Австрии

Северная Македония перед матчем с Австрией / Фото: Reuters

В воскресенье, 13 июня, в Бухаресте играют соперники сборной Украины по группе Евро-2020. Онлайн Австрия – Северная Македония доступен на нашем сайте. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прогноз на матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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Матч соперников сборной Украины по группе и, соответственно, наших конкурентов. Пройдет он в Бухаресте на "Арене Национальной". Сборная Северной Македонии дебютирует на Евро. Их главная звезда – ветеран Горан Пандев, представляющий Дженоа. Также стоит отметить Элифа Эльмаса из Наполи и Эниса Бардхи из Леванте. В пяти матчах 2021 года команда Игора Ангеловски проиграла лишь раз – румынам, зато обыграла сборную Германии, прототипом которых являются австрийцы. А с 2017-го, сыграв сорок матчей, новичок первенства проиграл только восемь раз. Это дает понять, что недооценивать их точно нельзя никому и, в первую очередь, нашей главной команде.

Австрия сыграет на Евро в третий раз в истории. Из группы они пока что не выходили. В их команде обращаем внимание на Давида Алабу и Марко Арнаутовича, хотя стоит знать, что большинство их футболистов выступает в немецкой Бундеслиге. В этом году команда Франко Фоды победила лишь раз – сборную Фарерских островов и проиграла Дании и Англии. А в последних трех матчах не забила ни гола.

На бумаге фаворит сборная Австрии. Их подбор игроков кажется более убедительным. Но македонцы представляются теми, кто способен удивить. Жду бескомпромиссной борьбы, ТМ 2,5 и либо минимальной победы команды Фоды, либо ничьи – 1:0, 1:1.

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Тем временем аналитики FAVBET считают Австрию фаворитом встречи в Бухаресте. На победу "красно-белых" принимают ставки с коэффициентом 1.76, на выигрыш македонцев – 5.40, на ничью – 3.65. Самый вероятный исход – успех Австрии со счетом 1:0 – 4.80.