13 июня 16:00
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13 июня 19:00 Трансляция
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Швеция --
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Венгрия --
Португалия --
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Франция --
Германия --
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Россия --
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Турция --
Уэльс --
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Италия --
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Украина --
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17 июня 19:00
Дания --
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17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
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Испания --
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Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
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Северная Македония --
Нидерланды --
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Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
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Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
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Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
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Евро-2020

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Матч соперников Украины: прогноз Круторогова на битву Австрия – Северная Македония

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
13 июня, 18:22
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Комментатор каналов Футбол 1/2/3 считает, что македонцы способны в этом матче удивить. Круторогов предрекает ничью 1:1 либо минимальную победу Австрии
Северная Македония перед матчем с Австрией
Северная Македония перед матчем с Австрией / Фото: Reuters

В воскресенье, 13 июня, в Бухаресте играют соперники сборной Украины по группе Евро-2020. Онлайн Австрия – Северная Македония доступен на нашем сайте. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прогноз на матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Австрия – Северная Македония: где смотреть дуэль соперников Украины на Евро-2020

Матч соперников сборной Украины по группе и, соответственно, наших конкурентов. Пройдет он в Бухаресте на "Арене Национальной". Сборная Северной Македонии дебютирует на Евро. Их главная звезда – ветеран Горан Пандев, представляющий Дженоа. Также стоит отметить Элифа Эльмаса из Наполи и Эниса Бардхи из Леванте. В пяти матчах 2021 года команда Игора Ангеловски проиграла лишь раз – румынам, зато обыграла сборную Германии, прототипом которых являются австрийцы. А с 2017-го, сыграв сорок матчей, новичок первенства проиграл только восемь раз. Это дает понять, что недооценивать их точно нельзя никому и, в первую очередь, нашей главной команде.

Австрия сыграет на Евро в третий раз в истории. Из группы они пока что не выходили. В их команде обращаем внимание на Давида Алабу и Марко Арнаутовича, хотя стоит знать, что большинство их футболистов выступает в немецкой Бундеслиге. В этом году команда Франко Фоды победила лишь раз – сборную Фарерских островов и проиграла Дании и Англии. А в последних трех матчах не забила ни гола.

На бумаге фаворит сборная Австрии. Их подбор игроков кажется более убедительным. Но македонцы представляются теми, кто способен удивить. Жду бескомпромиссной борьбы, ТМ 2,5 и либо минимальной победы команды Фоды, либо ничьи – 1:0, 1:1.

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Тем временем аналитики FAVBET считают Австрию фаворитом встречи в Бухаресте. На победу "красно-белых" принимают ставки с коэффициентом 1.76, на выигрыш македонцев – 5.40, на ничью – 3.65. Самый вероятный исход – успех Австрии со счетом 1:0 – 4.80.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
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