Максимальные призовые получит сборная Украины за выступление на Евро-2020

Сегодня подопечные Андрея Шевченко сыграют в Риме матч 1/4 финала чемпионата Европы. На нашем сайте доступна трансляция Украина – Англия. Встреча начнется в 22:00 на "Стадио Олимпико".

Пока что окончательный результат выступления "сине-желтых" неизвестен. Но Украина уже заработала на Евро-2020 полмиллиарда призовых. Какая именно часть причитается команде, УАФ не сообщает, однако ее президент уверен, что мало не будет.

Слова Андрея Павелко прозвучали в эфире телеканала "Футбол 1":

"Наши игроки не спрашивают о призовых: ни о том, сколько другие команды получают, ни сколько причитается им. Их интересует результат, выступление на чемпионате Европы. Успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме.

И уж поверьте, что футболисты, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, – благодаря игре нашей сборной. Точно могу сказать, что наши игроки будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, все будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших ребят".