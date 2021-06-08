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Македония исключила Украину из Евро-2020. Наши соперники не знают, с кем будут играть в группе

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 июня, 17:45
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В Македонии перепутали состав своей группы на чемпионате Европы. Местные СМИ посчитали, что они сыграют с Нидерландами, Австрией и Румынией вместо Украины
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Чемпионат Европы – грандиозное событие в мире футбола. Болельщики с нетерпением ждут начала турнира, обсуждают составы команд, соревнуются в прогнозировании победителей... Но это не касается македонских СМИ.

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Местные журналисты так разволновались перед дебютным выступлением родной сборной на Евро, что забыли проверить, с кем же придется играть их родной команде. Так, в одном из местных изданий в перечне соперников Северной Македонии вместо Украины оказалась Румыния, которая даже не пробилась на Евро-2020.

"Мы все с нетерпением ждем дебютного выступления сборной Македонии по футболу на чемпионате Европы, который состоится этим летом. "Красно-желтые" находятся в группе с фаворитом Нидерландами, принимающей Румынией и всегда неудобной Австрией, и македонские болельщики твердо верят в хорошую игру и выход нашей команды в плей-офф", – говорится в материале на сайте vecer.press.

Вероятно, их сбил с толку тот факт, что матч будет проходить в Бухаресте, поэтому они посчитали, что вместе с Нидерландами и Австрией в группе C сыграет и Румыния. Отметим, что Украина встретится с Македонией 17 июня (начало – 16:00).

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