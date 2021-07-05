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"Лучше бы Украина влетела шведам": российский друг Тимощука объяснился за скандальный твит

Олег Люлька Олег Люлька
5 июля, 08:09
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Сперва Владислав Радимов заявил, что Россия точно не проиграла бы Англии на Евро так крупно, как Украина, а спустя некоторое время назвал эти слова шуткой
Сборная Украины и Радимов
Сборная Украины и Радимов / Фото: Reuters

Экс-капитан российского Зенита, друг Анатолия Тимощука Владислав Радимов назвал шуткой свой твит по поводу поражения Украины от Англии 0:4 в 1/4 Евро-2020.

"Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой. Фарт закончился!" – заявил тогда Радимов на своей странице в соцсетях, после чего получил немало критики

"Дурило, вот когда выйдет ваша сборная в 1/4 и будет играть с Англией, тогда и будешь рассуждать, позволила бы или нет", – написал, в частности, Радимову один из комментаторов.

"Нужно дать пояснения по поводу моего твита после игры Украина – Англия. К сожалению, запись в соцсетях не всегда может передать иронию. Наверное, чтобы подчеркнуть ее, надо было поставить смайлик. Хотя, честно говоря, рассчитывал, что шутка и так понятна, – попытался оправдаться Радимов, слова которого приводит Матч ТВ. – Но все же поясняю еще раз: это было сказано с иронией. Тем более в своей предыдущей колонке после 1/8 финала я хвалил сборную Украины. И сейчас хочу сказать – ребята молодцы, заслуженно вышли в четвертьфинал"

"Если бы мы проиграли Англии – тоже ничего страшного. Но когда будем попадать на нее в четвертьфинале, тогда и станем так говорить. А пока там оказалась Украина. И она провела на турнире пять матчей, а мы – три. Поэтому украинцы молодцы. Однако давайте будем объективными: шансов на полуфинал у Украины не было. Тягаться со Швецией, Северной Македонией, Австрией эта сборная в состоянии, а с грандами – нет. Так же, как и сборная России"

Станислав Черчесов и Андрей Шевченко
Станислав Черчесов и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Читайте также: Шевченко мудрее Черчесова, а Россия – в тупике! Боярский смело сравнил две сборные

Ранее сборную Украины похвалил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Александр Тихонов: "Было видно, что эта команда играла за страну, а не за деньги. Черчесову же нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел".

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