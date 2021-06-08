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"Крыма не хватает": Автобус сборной Украины на Евро

Олег Люлька Олег Люлька
8 июня, 14:06
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Смотрите, на чем будет колесить команда Андрея Шевченко во время выступлений в финальной части чемпионата Европы по футболу
Автобус украинской сборной на Евро
Автобус украинской сборной на Евро / Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола презентовала автобус нашей сборной на Евро-2020.

Вот он какой!

"Не вижу на автобусе контуров нашей родной Украины с Крымом. После формы нужно было добить россиян", – пишут украинские болельщики в комментариях под фото автобуса, которые опубликовал Instagram УАФ

Напомним, что Россия требовала запретить форму сборной Украины на Евро. Но в УЕФА заявили, что она соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза. Таким образом команда Шевченко имеет полное право играть в футболках, на которые нанесены карта украинского государства с Крымом, аннексированным Россией, и слова "Слава Украине!" – "Героям слава!".

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На Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня в Амстердаме), а также с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня) – в Бухаресте. В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Смотрите, как накануне Украина в новой форме обыграла Кипр

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