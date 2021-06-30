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Крестик Бущана под штангой! Вот что спасало наши ворота от шведов (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 июня, 09:52
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Не зря после поединка 1/8 финала чемпионата Европы со шведами, выигранного Украиной со счетом 2:1, Георгий Бущан заявил: "Футбольный бог был за нас"
Георгий Бущан и его крестик
Георгий Бущан и его крестик / Фото: Reuters

В победе сборной Украины над Швецией 2:1 в 1/8 финала Евро-2020 в Глазго не обошлось без помощи высших сил.

Дважды после ударов шведов вчера мяч попадал в каркас ворот украинцев – в одном из случаев Георгия Бущана подстраховала штанга, в другом – перекладина.

Похоже, были услышаны молитвы самого Бущана!

Фотографы Reuters зафиксировали, как перед матчем со Швецией Георгий положил под штангу своих ворот крестик – а после финального свистка надел себе его снова на шею.

Кто знает, может, именно этот оберег и помог сохранить ворота Украины от второго пропущенного мяча.

"После всего, что было в группе, сегодня футбольный бог за нас", – сказал Георгий после выхода в 1/4 финала

Ранее Бущан заявил, что был готов к серии пенальти: "У меня был секрет – я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить". Но гол Довбика на 121-й минуте избавил нашего вратаря от лишней работы.

Обзор победы Украины над Швецией 2:1

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