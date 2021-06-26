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Катастрофа: украинец разнес игру сборной России на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 12:34
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Евгений Левченко раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020 и назвал причины такого слабого выступления, но заявил, что никто не хочет это исправлять
Евгений Левченко оценил игру России на Евро-2020
Евгений Левченко оценил игру России на Евро-2020 / Фото: Reuters, Instagram

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко, поигравший в свое время в российском Сатурне, оценил выступление сборной Росси на Евро-2020, где команда Черчесова вылетела после группового раунда. Ранее в России раскритиковали формат Евро из-за выхода Украины в 1/8 финала.

"Россия провела турнир совершенно безалаберно, оправдать такое сложно. Нехорошее выступление. Понятно, что сборная неотделима от всей футбольной пирамиды, того же детско-юношеского футбола. Система не выстроена, это ни для кого не секрет. В сборной есть пара игроков, на которых молятся, но даже они не показывают по европейским меркам чего-то выдающегося.

Об этом говорят миллионы лет, но никто не хочет ничего менять. Всем все выгодно, футболисты получают большие деньги и не желают уезжать из России. На Головина с Миранчуком еще можно смотреть, остальные – катастрофа, не успевают ни по мысли, ни по исполнению. Не хочется принижать российскую лигу, но она выезжает за счет иностранцев. Свои, к сожалению, не показывают достойного уровня", – цитирует Левченко Матч ТВ.

Ранее Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что подобная встреча футболистов возможна только после деоккупации Крыма и Донбасса.

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
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3
3
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3
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Г
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Северная Македония
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
4
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