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Какая игра, такой и приз! Капитану сборной России за Евро-2020 вручили кубок из глины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июля, 21:42
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Юные болельщики наградили Артема Дзюбу за выступление команды на чемпионате Европы, футболисту вручили оригинальный трофей
Дзюба с наградой
Дзюба с наградой / Фото: Instagram

Нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба получил кубок из глины от юных болельщиков за выступление на Евро-2020. Об этом сообщила художница Валерия Лошак.

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"Ура, у нас получилось. Сегодня дети вручили свой кубок лучшему игроку минувшего чемпионата – Артему Дзюбе. Наши юные ученики в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Дзюбе", – написала Валерия в Instagram.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

После последнего матча Дзюба поставил эмоциональную оценку результату России на чемпионате Европы.

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