Как же так! Румыния не пускает украинских фанатов на Евро

Группа киевских болельщиков получила назад деньги, потраченные на билеты на матчи сборной в Бухаресте с Северной Македонией и Австрией

Чемпионат Европы по футболу в этом году хоть и пройдет со зрителями, но попасть на матчи своих команд фанатам будет непросто. Сегодня стало известно, что некоторым нашим болельщикам вернули средства за билеты, с которыми они собирались попасть на матчи сборной Украины в Бухаресте.

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Напомним, легенда сборной Украины уйдет из команды после Евро-2020.

Неприятную новость сообщил в соцсетях бывший депутат и поклонник спорта Николай Томенко. В румынской столице подопечные Андрея Шевченко проведут встречи с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как известно, румынские власти разрешили заполнить на трибунах арены только 25% всех мест. Это была минимальная квота, на которую соглашался УЕФА. В комментариях болельщики высказывают мнение, что в Бухаресте решили отдать приоритет своим зрителям, чтобы не рисковать в связи с пандемией коронавируса.

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К слову, стартует на Евро-2020 сборная Украины поединком с Нидерландами в Амстердаме 13 июня.

Вспомним, как недавно "сине-желтые" не смогли обыграть Казахстан: