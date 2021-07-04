Как сборная Англии празднует победу над Украиной: фото из бассейна

После разгрома украинской команды в четвертьфинале чемпионата Европы футболисты английской сборной отправились в бассейн, где устроили гонки на единорогах

Футболист сборной Англии Сака / Фото: Twitter

После победы над Украиной 4:0 в четвертьфинале Евро-2020 тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предоставил своим футболистам выходной. И они решили вдоволь порезвиться.

Игроки английской сборной отправились в бассейн, где устроили гонки верхом на надувных единорогах. Особо активничал Букайо Сака, испытавший себя в новом виде спорта – прыжки с бортика бассейна в воду на единороге. Если закрыть глаза не некоторые помарки при приземлении, у полузащитника Арсенала получилось весьма неплохо.

"Они вернулись", – подписал эти снимки Twitter сборной Англии

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Напомним, в 1/2 финала Евро-2020 Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет на той же арене 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей.

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