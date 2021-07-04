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Евро-2020

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Как сборная Англии празднует победу над Украиной: фото из бассейна

Олег Люлька Олег Люлька
4 июля, 23:00
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После разгрома украинской команды в четвертьфинале чемпионата Европы футболисты английской сборной отправились в бассейн, где устроили гонки на единорогах
Футболист сборной Англии Сака
Футболист сборной Англии Сака / Фото: Twitter

После победы над Украиной 4:0 в четвертьфинале Евро-2020 тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предоставил своим футболистам выходной. И они решили вдоволь порезвиться.

Игроки английской сборной отправились в бассейн, где устроили гонки верхом на надувных единорогах. Особо активничал Букайо Сака, испытавший себя в новом виде спорта – прыжки с бортика бассейна в воду на единороге. Если закрыть глаза не некоторые помарки при приземлении, у полузащитника Арсенала получилось весьма неплохо.

"Они вернулись", – подписал эти снимки Twitter сборной Англии

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Напомним, в 1/2 финала Евро-2020 Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет на той же арене 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей.

Котировки на победителя Евро-2020

  • Англия – 2.50
  • Италия – 3.10
  • Испания – 3.60
  • Дания – 9.00

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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0:4
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Вторник, 6 июля
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Среда, 7 июля
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