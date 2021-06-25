Как 58 Александров Зинченко: МанСити на пороге рекордного трансфера

Манчестер Сити готовится выложить 116 миллионов евро за полузащитника Астон Виллы и сборной Англии Джека Грилиша, что станет самой дорогой покупкой клуба

Полузащитник сборной Англии Грилиш / Фото: Reuters

Полузащитник Астон Виллы и сборной Англии Джек Грилиш в скором времени может стать игроком Манчестер Сити.

По данным talkSPORT, сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

Если так и произойдет, это будет самая дорогая покупка в истории МанСити, рекордным приобретением которого пока что является бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне. Шесть лет назад английский клуб заплатил за него Вольфсбургу 76 млн евро.

Отметим, что украинского футболиста Александра Зинченко МанСити, согласно данным Transfermarkt, купил в 2016-м у Уфы за 2 млн евро. Таким образом, один Грилиш может обойтись манкунианцам, как 58 Зинченко.

Интересно, что Грилиш и Зинченко могут встретиться на Евро-2020 в 1/4 финала – для этого Украине в 1/8 финала нужно одолеть Швецию, а Англии – Германию.

Добавим, что в прошлом сезоне 25-летний Грилиш провел за Астон Виллу 27 матчей, отметившись 7 голами и 12 результативными передачами.

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