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Итальянец Кьеллини установил рекорд в финале Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
11 июля, 23:02
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36-летний Джорджо Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финальных матчей чемпионатов Европы, превзойдя достижение Джанлуиджи Буффона на ЧЕ-2012
Итальянский рекордсмен Джорджо Кьеллини
Итальянский рекордсмен Джорджо Кьеллини / Фото: Reuters

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, в статусе капитана выведя Италию на финал Евро-2020 против Англии на стадионе "Уэмбли", вошел в историю футбола.

Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Центрбек Ювентуса Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионатов Европы. На момент матча с англичанами ему исполнилось 36 лет и 331 день.

Кьеллини превзошел рекорд своего соотечественника Джанлуиджи Буффона (34 года и 154 дня), который был капитаном сборной Италии в финале Евро-2012 против Испании (0:4) в Киеве.

Отметим, что в прошлом году тренер Италии Роберто Манчини совершил эпический фейл, жертвой которого стал Кьеллини. Наставник "Скуадры Адзурры" ошибочно оставил капитана в запасе на игру против Боснии и Герцеговины, потому что не надел очки, когда утверждал состав.

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1
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4:3
5
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Германия
3
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Воскресенье, 11 июля
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