2 июля 120+1’
Швейцария 1
Испания 1
2 июля 31’
Бельгия 0
Италия 1
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Евро-2020

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Испания по пенальти драматически переиграла Швейцарию в 1/4 финала Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
2 июля, 21:44
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Фавориты смогли-таки пробиться в полуфинал, играя более 40 минут в большинстве. В первом тайме 10-й раз на турнире мяч отправили в свои ворота
Испания - Швейцария
Испания - Швейцария / Фото: Reuters

После очередных двух дней паузы на Евро-2020 возобновились баталии плей-офф. Первый четвертьфинал прошел в Санкт-Петербурге – это был последний матч для российского города. На нашем сайте шел онлайн Швейцария – Испания.

Команды взяли с места в карьер, и уже на 8-й минуте мяч влетел в ворота Яна Зоммера. После удара Жорди Альбы неудачно ногу подставил Денис Закария и оформил 10-й автогол на нынешнем ЧЕ. Это больше, чем за все предыдущие 15 континентальных турниров в сумме!

Было много борьбы, испанцы ожидаемо больше владели мячом, но до ударов дело доходило нечасто. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

А в середине второго тайма, на 68-й минуте, Швейцария нашла свой шанс. Эмерик Ляпорт и Пау Торрес умудрились после рикошетов подарить мяч Ремо Фройлеру. Тот выложил его в центр штрафной на Джердана Шакири, и хавбек Ливерпуля удачно пробил под Унаем Симоном – 1:1.

Правда, вскоре Фройлер получил красную карточку: одноклубник Малиновского въехал в ногу Жерару Морено и покинул поле.

После этого швейцарцы ушли практически в глухую оборону. Тем не менее, испанцы так и не смогли огорчить Зоммера и его партнеров ни в основное, ни в дополнительное время. Второй раз подряд наши бывшие соперники по Лиге наций взялись бить серию пенальти.

Уже стартовал Украина – Англия онлайн.

И тут началось! Бускетс ударил в штангу, а Родри проиграл дуэль Зоммеру. Но швейцарцы Шер и Аканджи не смогли переиграть Симона, а Варгас пробил выше! В итоге решающий удар нанес Микель Оярсабаль – и "Фурия роха" выиграла в "лотерее" со счетом 3:1. Ранее мячи в сетку отправляли Дани Ольмо и Жерар Морено у победителей, Марио Гавранович – у побежденных.

Вашему вниманию восемь автоголов группового этапа Евро-2020.

Смотрите новую озвучку мультфильма о козаках к матчу с Англией:

Тем временем Зинченко пообещал Англии сюрприз в четвертьфинале Евро.

Вспомним, как швейцарцы сенсационно победили чемпионов мира по пенальти:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
1:1 (120+1’)
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0:1 (31’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 3 июля
19:00
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