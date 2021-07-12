И как за этих парней не болеть! Сборная Италии мощно исполнила гимн в автобусе

После победы в финале чемпионата Европы футболисты сборной Италии исполнили национальный гимн по дороге из "Уэмбли" в гостиницу

Гимн Италии в исполнении футболистов - это шедевр

Сборная Италии стала не только чемпионом Европы по футболу. "Скуадра Адзурра" уже давно покорила сердца фанатов исполнением национального гимна. Тут она может дать фору любой команде.

Но не думайте, что это предматчевая показуха. После победы над Англией в финале Евро-2020, футболисты исполнили гимн Италии прямо в автобусе. Выглядело очень мощно.

Видео в Instagram выложил защитник Леонардо Бонуччи. Он стал одним из героев встречи, сравняв счет во втором тайме.

Кстати, Леонардо заслужил право первой ночи с кубком. Он вместе с капитаном команды Джорджио Кьеллини затащил трофей в постель.

Напомним, что тренер Италии на животе проехался по столу после победы в финале Евро-2020. Бывший полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси, ныне входящий в тренерский штаб, эффектно отпраздновал победу команды на чемпионате Европы.