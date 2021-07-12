Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

И как за этих парней не болеть! Сборная Италии мощно исполнила гимн в автобусе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 июля, 13:13
Копировать ссылку
После победы в финале чемпионата Европы футболисты сборной Италии исполнили национальный гимн по дороге из "Уэмбли" в гостиницу
Гимн Италии в исполнении футболистов - это шедевр
Гимн Италии в исполнении футболистов - это шедевр

Сборная Италии стала не только чемпионом Европы по футболу. "Скуадра Адзурра" уже давно покорила сердца фанатов исполнением национального гимна. Тут она может дать фору любой команде.

Но не думайте, что это предматчевая показуха. После победы над Англией в финале Евро-2020, футболисты исполнили гимн Италии прямо в автобусе. Выглядело очень мощно.

Видео в Instagram выложил защитник Леонардо Бонуччи. Он стал одним из героев встречи, сравняв счет во втором тайме.

Кстати, Леонардо заслужил право первой ночи с кубком. Он вместе с капитаном команды Джорджио Кьеллини затащил трофей в постель.

Напомним, что тренер Италии на животе проехался по столу после победы в финале Евро-2020. Бывший полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси, ныне входящий в тренерский штаб, эффектно отпраздновал победу команды на чемпионате Европы.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять