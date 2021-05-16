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И этого игрока нет в сборной Украины! Безус забил два шедевральных гола за Гент

Олег Люлька Олег Люлька
16 мая, 17:32
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Благодаря дублю бывшего полузащитника Динамо Романа Безуса Гент разгромил на выезде Остенде 4:0. Украинец забивал в стиле Лукаку – смотрите, как это было
Полузащитник Гента Роман Безус
Полузащитник Гента Роман Безус / Фото: Twitter

Бывший футболист киевского Динамо Роман Безус, выступающий сейчас за бельгийский Гент, провел один из лучших матчей в своей карьере. В выездном поединке турнира плей-офф за путевку в Лигу конференций против Остенде 30-летний Безус забил два мяча за свою команду, которая в итоге отпраздновала разгромную победу – 4:0!

Причем оба гола Романа Безуса получились на загляденье.

Украинский полузащитник открыл счет на 20-й минуте после передачи своего соотечественника Романа Яремчука, эффектно реализовав выход один на один с голкипером Остенде при помощи удара "парашютиком".

А на 66-й минуте Безус установил окончательный счет матча – 4:0, забив просто шедевральный гол. Роман головой выиграл силовую борьбу на втором этаже и, не давая мячу опуститься на газон, правой ногой вогнал его в сетку. Прям Лукаку какой-то!

Остенде – Гент – 0:4
Голы: Безус, 20, 66, Кастро-Монтес, 43, Вандендриссхе, 58, автогол

Роман Безус и его семья
Роман Безус и его семья / Фото: Instagram

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Роман Безус. Фото: ФК "Гент"
Роман Безус. Фото: ФК "Гент"

Отметим, что у Романа Безуса 5+4 по системе "гол + пас" в текущем чемпионате Бельгии, у Романа Яремчука статистика в несколько раз внушительнее – 19+7.

Тем не менее, глядя на такую игру Безуса, впору даже пожалеть, что его нет в списке футболистов, вызванных Андреем Шевченко для подготовки к Евро.

Смотрите, как Безус ранее забивал за сборную Украины

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