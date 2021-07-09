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Главный тренер сборной России опроверг свое увольнение после Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июля, 13:44
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57-летний Станислав Черчесов настаивает, что он договорился с чиновниками о расставании по договоренности, а теперь поедет на малую родину в Осетию
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов / Фото: Reuters

После неудачного выступления на чемпионате Европы, где российская сборная заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф, чиновники кардинально решили вопрос с тренерским штабом. Вчера стало известно, что тренера сборной России уволили после провала на Евро.

Правда, сам Станислав Черчесов отказывается считать свой уход увольнением. Его слова приводит сайт "Чемпионат":

"Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться. Я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы он смог выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.

Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Два дня назад я написал заявление на отпуск, поеду отдыхать домой, в Осетию".

Мы также писали, что тренер сборной России судится за землю для разведения рыбы.

Вспомним, как датчане разгромили россиян на групповом этапе:

Ранее Луческу встретился с тренером сборной России и улыбнулся для ее твиттера.

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