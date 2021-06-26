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Уэльс 0
Дания 4
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Италия 0
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Чехия --
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Бельгия --
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Газпром приготовил деньги на покупку героя матча Дания – Уэльс

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 23:44
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Датского форварда Дольберга, забившего два мяча в ворота Уэльса, Зенит намерен купить у Ниццы. После такой игры форварда придется хорошо раскошелиться
Герой сборной Дании Дольберг
Герой сборной Дании Дольберг / Фото: Reuters

На приобретение лучшего игрока матча 1/8 Евро Дания – Уэльс 4:0 Каспера Дольберга, записавшего на свой счет дубль, уже приготовили деньги в Зените, которым владеет спонсор УЕФА "Газпром".

Об этом рассказал бывший игрок Зенита и сборной России Андрей Аршавин, слова которого приводит Матч ТВ.

"Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в Зенит. Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в Ницце, а там не так хорошо все у него складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть", – заявил Аршавин

Отметим, что Касперу Дольбергу – 23 года. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 20 миллионов евро.

При этом в Ницце Дольберг дважды становился жертвой ограбления. В сентябре 2019-го у Каспера украли часы за 70 тысяч евро прямо из командной раздевалки. Позже в краже сознался 18-летний одноклубник датчанина Ламин Диаби, которого выгнали за это из команды.

А прошлой осенью грабители обчистили дом Дольберга в Ницце, вынеся несколько телефонов и около двух тысяч евро, а также угнав его Porsche.

Смотрите, как Дания с Дольбергом разгромила Уэльс

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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