Футболист сборной России заболел COVID-19 в первый день Евро-2020

Андрей Мостовой дважды сдал положительный тест и пропустит чемпионат Европы, вместо него в команду вызвали Романа Евгеньева

Мостовой попрощался с Евро-2020 / Фото: Instagram

Полузащитник Зенита и сборной России Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы 2020. Накануне футболист сдал положительный тест на коронавирус. Вторая попытка тоже оказалась положительной. Место Мостового займет защитник московского Динамо Роман Евгеньев.

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Примечательно, что ранее Андрей Мостовой уже болел COVID-19. Поэтому не исключена и другая причина быстрой замены игрока. Допинг, например.

Напомним, что первый матч сборной России на Евро-2020 пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии.

Ранее мы сообщали, что российским фанатам запретили въезжать на территорию Дании для посещения матча чемпионата Европы по футболу-2020.