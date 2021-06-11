11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Футболист сборной России заболел COVID-19 в первый день Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 12:30
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Андрей Мостовой дважды сдал положительный тест и пропустит чемпионат Европы, вместо него в команду вызвали Романа Евгеньева
Мостовой попрощался с Евро-2020
Мостовой попрощался с Евро-2020 / Фото: Instagram

Полузащитник Зенита и сборной России Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы 2020. Накануне футболист сдал положительный тест на коронавирус. Вторая попытка тоже оказалась положительной. Место Мостового займет защитник московского Динамо Роман Евгеньев.

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Примечательно, что ранее Андрей Мостовой уже болел COVID-19. Поэтому не исключена и другая причина быстрой замены игрока. Допинг, например.

Напомним, что первый матч сборной России на Евро-2020 пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии.

Ранее мы сообщали, что российским фанатам запретили въезжать на территорию Дании для посещения матча чемпионата Европы по футболу-2020.

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