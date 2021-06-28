28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
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Евро-2020

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Франция – Швейцария: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
28 июня, 15:52
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Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что французы обыграют сегодня в Бухаресте швейцарцев и выйдут в четвертьфинал чемпионата Европы
Форварды Франции Бензема и Мбаппе
Форварды Франции Бензема и Мбаппе / Фото: Reuters

В понедельник, 28 июня, на Евро-2020 состоится матч 1/8 финала Франция – Швейцария. Начало поединка в Бухаресте – в 22:00. Онлайн-трансляция Франция – Швейцария доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на это противостояние от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Франция – Швейцария: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Чемпионы мира мечтают повторить свое достижение конца девяностых – начала нулевых, когда они сначала выиграли Мундиаль, а затем и Евро. В плей-офф они вышли с первого места группы смерти, обыграв немцев (1:0) и расписав ничью с венграми (1:1) и португальцами (2:2). Сверхубедительного футбола "Ле Бле" не демонстрировали, но, кажется, у них есть все, чтобы прибавлять по ходу турнира. Интересно, какую схему Дидье Дешам использует на этот раз – будет ли снова Толиссо играть с первых минут, или же тренерский штаб откажется от этой затеи. Также вопрос с левым флангом обороны, ведь в последнем туре повреждение получили оба представителя этой позиции – Люка Эрнандес и его тезка Динь, поэтому там использовали центрхава Адриена Рабьо. Также, вероятнее всего, Кунде останется в запасе, а на правый фланг обороны вернется Павар.

Швейцарцы сыграли вничью с Уэльсом (1:1), уступили итальянцам (0:3) и одолели сборную Турции (3:1), пробившись в 1/8 финала с третьего места. Главная надежда в атаке будет возлагаться на Шакири, выстрелившего в последнем матче группы дублем, и Цубера, который отметился уже тремя ассистами.

Крайне сомнительно, что сборная Швейцарии способна дать бой французам. "Ле Бле" – абсолютный фаворит этой встречи. Уверен в их победе, возможно, без пропущенных голов – 1:0 или 2:0.

Аналитики FAVBET также считают большим фаворитом пары Францию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.28. На попадание в следующий раунд Швейцарии – 4.00. Самыми вероятными результатами у букмекеров также называются 1:0 и 2:0 в пользу французов.

Смотрите, как Франция обыграла в группе Евро-2020 Германию

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Пятница, 2 июля
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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