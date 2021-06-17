Флешмоб против колы: после Роналду бутылки убрал звезда сборной Италии

Мануэль Локателли присоединился к бунтовщикам на Евро-2020. Футболист сборной Италии отодвинул от себя колу во время пресс-конференции. Ждем реакции фондовой биржи

Мануэль Локателли убрал колу во время пресс-конференции

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду запустил целый флешмоб против спонсоров Евро-2020 своей выходкой с бутылками колы. Напомним, он убрал бутылки с газировкой и призвал пить воду.

Вслед за ним похожим поступком отличился Француз Поль Погба, убравший пиво со стола во время пресс-конференции. Напомним, что Погба – мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь.

А после вчерашнего поединка между сборными Италии и Швейцарии лучший игрок встречи Мануэль Локателли не захотел сидеть на фоне бутылок колы, поставив перед собой воду. Правда, итальянец не убрал газировку со стола, а лишь отодвинул подальше. А вот бутылку пива не тронул.

Ранее мы писали, что выходка Роналду стоила компании 4 миллиарда долларов: а ведь он лишь поменял воду на столе. Тем не менее, для мирового бренда это обернулось катастрофой – акции компании обвалились молниеносно.