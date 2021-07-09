11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
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Евро-2020

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Финал Евро покажут на самом большом экране Европы – в Киеве!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 июля, 16:28
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Тысячи болельщиков, решающая битва чемпионата Европы, трансляция на самом большом экране Европы. Все это в центре Киева на Спортивной площади
В Киеве финал Евро-2020 можно посмотреть на самом большом экране Европы!
В Киеве финал Евро-2020 можно посмотреть на самом большом экране Европы! / Фото: Reuters

Главный матч года – в это воскресенье! 11 июля состоится один из самых ожидаемых поединков – финал Евро-2020. Встречаются Италия и Англия. Украинские болельщики имеют уникальную возможность увидеть игру на самом большом экране в Европе!

11-го июля в 20:00 открывается фан-зона на Спортивной Площади возле метро Дворец Спорта. Здесь фанатов ждет крутая атмосфера адреналина и единства с тысячами людей, как на стадионе.

Игра Италия – Англия начнется в 22:00. Трансляция канала "Украина" будет осуществляться на огромном экране.

На главной спортивной площади Украины уже транслировались игры Евро-2020, они собирали тысячи болельщиков. Вспомните, какие эмоции бурлили во время матча Украина – Швеция, когда наша команда добыла историческую победу. В воскресенье у любителей футбола будет возможность окунуться в атмосферу совместного боления снова.

Кстати, тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне финала Евро-2020 заявил, что итальянцы изучат слабые места соперника. "Англия – хорошая команда, но она пока не встречалась на турнире с соперником, который действительно мог бы оказать на нее давление".

Отметим, что стрим матча Италия – Англия будет доступен на канале ТУМатч, мультимедийный онлайн – на Спорт Сегодня.

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Финляндия
Мисс Финляндия-2012
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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