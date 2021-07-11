Финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и видео голов

Что нужно знать о трансляциях матча Италия – Англия: отвечаем на главные вопросы перед матчем

Финал Евро-2020. Фанаты сборных Италии и Англии / Фото: Reuters

Сегодня – финал Евро-2020. Встречаются сборные Англии и Италии. Родоначальники футбола впервые пробились в финал чемпионата Европы. Итальянцы показывают феноменальную серию из 33 игр без поражений. Кто будет сильнее сегодня? Узнаем совсем скоро. Матч начнется в 22:00, онлайн Италия – Англия доступен на нашем сайте – с комментариями, видео-повторами и яркими фотографиями.

Где смотреть финал Евро?

Матч в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете. Смотреть поединок Италия – Англия:

канал "Украина";

канал "Футбол 1" и "Футбол 2";

стрим на канале ТУМатч (обсуждение игры);

(обсуждение игры); трансляция на сервисе OLL.TV (в подписке).

Повторы матча в понедельник, 12 июля:

в 6:45 на "Футбол 2";

в 11:10 на "Футбол 3;

в 18:50 на "Футбол 1";

в 22:45 на "Футбол 2".

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