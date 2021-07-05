"Это за русский язык": Реакция Губерниева на включение в черный список Минкультуры Украины

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Ранее эта информация появилась на сайте Министерства культуры нашей страны.

"И смех и грех. Все знают, как я поддерживаю украинский спорт: биатлон, лыжи, плавание, греблю и футбол. Я действительно считал, что украинская сборная могла дойти до финала Евро, и отдавал должное команде Шевченко. Если посмотрите, то я называл Андрея учеником Лобановского и восхищался ребятами. Видимо, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение министерства украинского бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жалко этих людей", – приводит слова Губерниева СЭ