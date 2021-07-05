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"Это за русский язык": Реакция Губерниева на включение в черный список Минкультуры Украины

Олег Люлька Олег Люлька
5 июля, 12:28
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Скандальный российский комментатор считает, что он не представляет угрозу национальной безопасности Украины, а, наоборот, поддерживает спорт нашей страны
Скандальный комментатор Дмитрий Губерниев
Скандальный комментатор Дмитрий Губерниев / Фото: Instagram

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Ранее эта информация появилась на сайте Министерства культуры нашей страны.

"И смех и грех. Все знают, как я поддерживаю украинский спорт: биатлон, лыжи, плавание, греблю и футбол. Я действительно считал, что украинская сборная могла дойти до финала Евро, и отдавал должное команде Шевченко. Если посмотрите, то я называл Андрея учеником Лобановского и восхищался ребятами. Видимо, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение министерства украинского бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жалко этих людей", – приводит слова Губерниева СЭ

Губерниев видел "секрет" успеха Украины в русском языке
Губерниев видел "секрет" успеха Украины в русском языке / Фото: Reuters, Instagram

Ранее Губерниев утверждал, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.

"О великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском!" – писал в своем Telegram-канале Губерниев

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#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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