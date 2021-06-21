21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия 1
Дания 4
21 июня 90+3’
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Это не физика! Экс-форвард сборной Украины назвал причину поражения Австрии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 июня, 23:19
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Алексей Белик считает, что сборная Украины психологически была не готова к матчу против Австрии, боязнь ошибиться и сказалась на результате матча
Белик считает, что Украина психологически не готова
Белик считает, что Украина психологически не готова

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение нашей команды от Австрии на Евро-2020.

"Для меня удивительно, что сборная Украина не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия, например? Или Нидерланды? Или еще кого-то.

Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу.

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А сегодня ситуация такая, что мы не готовы. У нас к сборной особенное внимание. Можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.

Здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в прошлых матчах, но сегодня причина в психологии. Ошибка висит над нами, и мы ничего не можем сделать.

Забарный не успел не потому, что медленнее или не готов физически. Он вышел на поле с мыслью, что может ошибиться и вылететь с турнира. Из-за этого он где-то медленнее, где-то ему не хватало сил", – считает Белик.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Смотри на: О матче
0:3
Смотри на: О матче
1:4
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0:2
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Вторник, 22 июня
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