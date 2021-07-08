Это было пенальти! В Сети показали момент фола против Стерлинга в матче Англия – Дания

Судьи полуфинала чемпионата Европы, которые рассматривали скандальный эпизод, нашли ракурс, который позволил им подтвердить назначение 11-метрового

Рахим Стерлинг, сборная Англии / Фото: Reuters

Второй полуфинальный матч многие любители футбола назвали одним из самых зрелищных на Евро-2020. Однако некоторый осадок оставил момент с пенальти в ворота команды Дании в дополнительное время. Сам Рахим Стерлинг уверен, что против него нарушили правила. Мнения же и болельщиков, и экспертов разделились. Большинство считает, что указывать на "точку" рефери не должен был.

Впрочем, в Сети появились кадры, с помощью которых видеопомощники нидерландского арбитра Данни Маккели подтвердили правомерность назначения 11-метрового. Действительно, контакт ноги Йоахима Меле с ногой англичанина имел место.

А некоторые даже допускают, что пенальти могли назначить за второй контакт – Матиаса Йенсена. Хотя здесь, похоже, Стерлинг уже просто падал в направлении датчанина.

Несмотря на небольшой контакт, видео неоднозначного эпизода показывает, что серьезного изменения на направление движение Рахима действия датчан не оказали. И, скорее всего, причиной падения стало большое желание самого игрока Манчестер Сити оказаться на газоне.

К слову, позже англичанин и сам заметил, что Меле его просто коснулся, а не ударил. И самое главное, по его мнению, что мяч оказался в сетке. Рефери же доверился своему чутью, позволившему ему назначить решающий штрафной, и мнению помощников, управлявших системой VAR. Теперь Данни Маккели в Дании будут долго помнить.

К слову, перед пенальти на поле было два мяча – ошибка судей матча Англия – Дания.

Смотрите утреннее подведение итогов среды на Евро и обсуждение пенальти: