26 июня 45+2’
Уэльс 0
Дания 1
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Евро-2020

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Есть один недостаток: тренер Реала – об игре сборной Украины на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 июня, 19:40
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Известный тренер Карло Анчелотти отметил выход украинской команды в 1/8 финала чемпионата Европы и назвал нашу главную проблему на турнире
Анчелотти нравится тандем Шевченко-Тассотти
Анчелотти нравится тандем Шевченко-Тассотти

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти обратил внимание на выступление сборной Украины на Евро-2020. Наша команда пробилась в плей-офф, где 29 июня сыграет против Швеции.

"Я хотел бы отметить сборную Украины Андрея Шевченко и Мауро Тассотти, которая вышла из группы. У футболистов Украины только один недостаток – им трудно сохранять концентрацию на протяжении всего матча", – заявил Анчелотти в интервью AS.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко вошел в символическую сборную первой части чемпионата Европы. Кроме того, в рейтинг самых надежных вратарей Евро-2020 попал Георгий Бущан. В трех матчах он отразил 11 ударов.

Напомним, что сегодня на Евро-2020 играет сборная Италии. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Италия – Австрия.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
0:1 (45+2’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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