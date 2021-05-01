Достало играть через боль! Самый дорогой футболист мира приготовился к операции

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, которого эксперты оценивают в 166 миллион евро, ляжет под нож после финальной части чемпионата Европы

Маркус Рашфорд / Фото: AFP

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, чей клуб на днях разгромил Рому 6:2 в Лиге Европы, готовится перенести операцию на плече после завершения финальной части Евро.

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Как сообщает ESPN, в последние два года англичанин в каждом матче играл через боль из-за различных повреждений плеча, спины и стоп. Сам Рашфорд пообещал главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, что будет готов принять участие в чемпионате Европы.

Однако после турнира 23-летний форвард намерен перенести хирургическое вмешательство на плече, которое беспокоит его больше и дольше всего.

Травма Маркуса Рашфорда / Фото: Reuters

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Напомним, сборной Англии на Евро предстоит выступить в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Полуфинальные и финальный матчи пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, что будет подстегивать английскую команду к триумфу.

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Отметим, что ранее Международный центр спортивных исследований назвал Маркуса Рашфорда самым дорогостоящим футболистом мира, оценив нападающего МЮ в 165,6 млн евро. Второе место в этом списке занял Эрлинг Холанд из дортмундской Боруссии (€152 млн), а Килиан Мбаппе из ПСЖ стал лишь пятым (€149,4 млн).

Смотрите, как МЮ Рашфорда разгромил Рому 6:2